Neymar Júnior aumentó considerablemente sus chances para jugar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con la Selección de Brasil, al conocerse esta semana que fue incluido por Carlo Ancelotti en la prelista de 55 jugadores que la CBF debió enviar a la FIFA. Es que de allí el italiano extraerá los 26 integrantes del plantel con el que viajará a Norteamérica.

No obstante, la prensa brasileña se encargó de remarcar en las horas posteriores a develarse la nómina preliminar, que tanto el futbolista del Santos como su entorno y los fanáticos que quieren que vaya, deben ser sumamente cautos, porque en el último tiempo surgieron cuestiones que lo complicarán a la hora de la decisión final.

Todo parte de la falta de continuidad, algo que remarcó el propio Carlo Ancelotti en las últimas conferencias de prensa. A Neymar hace rato le cuesta hilvanar una buena cantidad de presencias a causa de contratiempos físicos. Los números en este aspecto son claros: solo jugó 13 encuentros de los 29 que tuvo el Peixe en lo que va del año entre el Brasileirao, Copa de Brasil, Campeonato Paulista y Copa Sudamericana.

De hecho, entre los compromisos del Santos que se perdió se abren dos situaciones que, según el periodista Thiago Asmar, fueron muy cuestionadas por el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti y que seguramente tendrán su peso para armar el plantel con el que la Verdeamarela irá en busca de su sexta consagración mundial.

El útimo partido de Neymar con la Selección de Brasil fue el 17 de octubre del 2023 vs. Uruguay en Montevideo, día en el que sufrió rotura de ligamentos. Getty Images.

Por un lado, Neymar no pudo jugar el duelo con Mirassol el pasado 10 de marzo por un dolor en una de sus rodillas. Aquella vez, el extécnico del Real Madrid, Bayern Munich y Milan, entre otros, había avisado al propio Ney y al Santos que estaría en el Estádio José Maria de Campos Maia para verlo exclusivamente a él, todo en función de la lista que estaba preparando para los amistosos con Francia y Croacia por la fecha FIFA.

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Y por el otro, no gustó su actitud de no querer jugar en césped sintético contra el Palmeiras en el Allianz Parque el pasado sábado 2 de mayo, dado que durante el Mundial no va a poder elegir para qué encuentros estar disponible.

El grupo de Brasil en la Copa del Mundo 2026

Brasil iniciará su camino en el Mundial 2026 dentro del Grupo C, disputando sus tres encuentros de la fase inicial en territorio estadounidense. La Canarinha debutará contra Marruecos el sábado 13 de junio en el MetLife Stadium (Nueva Jersey), seguido de un enfrentamiento ante Haití el viernes 19 de junio en el Lincoln Financial Field (Filadelfia). Finalmente, cerrará la fase de grupos el miércoles 24 de junio contra Escocia en el Hard Rock Stadium (Miami), buscando asegurar su pase a la ronda de dieciseisavos de final en este nuevo formato de 48 selecciones.

En síntesis

Neymar integra la prelista de 55 jugadores de Brasil para el Mundial 2026.

integra la prelista de de Brasil para el Mundial 2026. El delantero Neymar solo disputó 13 de los 29 partidos del Santos este año.

solo disputó del Santos este año. Carlo Ancelotti incluyó a Brasil en el Grupo C para debutar el 13 de junio.