El consejo de Messi que cambió la carrera de Giuliano Simeone

A sus 22 años Giuliano Simeone vive el mejor momento de su carrera. Frente al Sevilla y con la camiseta de Atlético de Madrid volvió a dar un festival por banda derecha que le confirma como un auténtico inamovible en los planes de Diego Pablo Simeone. El trabajo en silencio y los consejos en la sombra de Lionel Andrés Messi se hacen vitales para entender el ascenso en todos los sentidos de un futbolista hecho por y para la indumentaria colchonera. Todo cambió hace unos meses.

“Cuando Messi habla hay que escucharlo porque es el mejor. Cuando jugué ante Chile en junio tuve varias situaciones que no pude convertir. Leo vino y me dijo que estuviera tranquilo, que me tomara un tiempo más en el área porque siempre voy a encontrar a alguien libre para asistir. Eso intento trabajar a diario para mejorarlo”, comentaba Giuliano Simeone en las últimas horas y después de la victoria por 3 a 0 frente a los hispalenses. Un encuentro donde volvió a sumar más kilómetros que muchos de sus rivales en cuanto a su desplazamiento se refiere. También uno que sirve para seguir escalando posiciones en la tabla y no perder más en la carrera con Real Madrid o Barcelona. El Cholito, por los consejos de Lionel, se siente más relajado en situaciones de estrés y de decisiones rápidas

Hasta aquí suma 7 partidos, 2 goles y una asistencia, pero su rendimiento son mucho más que estadísticas. Hablamos de un futbolista que le ha permitido Diego Pablo Simeone volver a su esquema tradicional en Atlético de Madrid. También de una hoja de vida perfecta para el equilibrio defensivo de una entidad cada vez más obligada a buscar el arco contrario. En lo que supone su segunda temporada con la plantilla del primer equipo colchonero, ya se le entiende como una pieza inamovible. Ese rendimiento y esa calma en situaciones de máxima tensión le han permitido por supuesto ya colarse en el radar de Lionel Scaloni por la Selección Argentina.

Ante Sevilla incluso le vimos en un rol más que asistidor. Un quite en tres cuartos de cancha valió para que Atlético de Madrid, con Griezmann en ataque, pudiese sentenciar un encuentro que le deja como cuarto clasificado de la tabla general de la Liga con 22 unidades. No fue gol del galo, quien si marcaría minutos después. Ver a Giuliano en ese tipo de acciones con balón, la mejor muestra de su evolución: “Robé la pelota, di un toque más para el medio y cuando levanté la cabeza vi también a Griezmann, pero había visto a Thiago en el punto de penalti. Cuando empujó, me hizo recordar a la de Osasuna…Miro los partidos para trabajar los errores. Debo tener algo más de calma, más técnica, mejorar cosas puntuales…Ojalá mantenga esta humildad para trabajar porque tiene cosas para mejorar”.

El hijo del Cholo jamás ha negado su admiración por Messi. Tampoco lo que supone poder disfrutar de los últimos compases en la Selección Argentina de un futbolista generacional y puede que irrepetible en todos los sentidos. A sus 22 años y con todavía más de una década de fútbol por delante, Giuliano Simeone toma nota de los consejos de quién espera que esté su capitán en el verano del año 2026.

Cada vez más Giuliano y menos Simeone

Son pocos los jugadores que han merecido más minutos de la mano de Diego Pablo Simeone en estos meses. Giuliano vive una situación absolutamente singular frente al resto de sus competidores por un lugar en el 11 del Atlético de Madrid. No fueron pocas las voces que veían con malos ojos que el hijo del Cholo llegase a la plantilla del primer equipo. Apenas 14 meses le han bastado al volante por derecha para dejar de ser el heredero de Simeone y para convertirse en una bandera de este nuevo proyecto.

“Soy muy feliz en el Atlético. Solo pienso en seguir mejorando. Desde que llegué al club, desde que me dieron la oportunidad en el primer equipo siempre tuve claro quién quería ser. Y quiero ser Giuliano”, reflexionaba Simeone alrededor toda su evolución en la capital española. En el mejor momento de su carrera y en el de mayor acumulación de minutos por la élite, los consejos de Messi y el deseo por callar rumores malintencionados se unen por todo lo alto.

