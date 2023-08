No todo es color de rosas en Arabia Saudita. Karim Benzema está en pleno conflicto con Al Ittihad, pero más precisamente con su entrenador Nuno Espirito Santo. En aquel país revelaron que el entrenador portugués no quiere al jugador francés en su equipo y hasta solicitó el fichaje de un centrodelantero. En tanto, el ex Real Madrid “no se siente cómodo” en el club y podría considerar una posible salida.

El periódico árabe Al-Sharq Al-Awsat reveló que Espirito Santo, quien salió campeón de la Liga Profesional Saudí con Ittihad, le manifestó a la directiva del club que Benzema “no encaja con su estilo de juego“. A su vez, revelaron que no pidió el fichaje del ex Real Madrid y hasta habría solicitado que llegue otro centrodelantero.

La tensión es total y Benzema tampoco se muestra para nada contento en aquel país. Del lado del francés también hay quejas con la directiva de Al Ittihad. Según el citado medio, se quejó de que el propio Nuno Espirito Santo le haya sacado la cinta de capitán. Actualmente, esa responsabilidad la tiene el brasileño Romarinho, gran figura de aquel equipo.

Karim Benzema, incómodo y ¿con chances de salir?

A su vez, reportan que Karim Benzema “no está cómodo” trabajando en estas condiciones en el club. Esto podría abrirle la puerta a una salida, a poco menos de dos meses de haber llegado. En los dos partidos disputados en la Liga Saudí no marcó goles, aunque sí dio una asistencia en la victoria ante Al Raed (3-0).

La publicación de Al Ittihad para alejar los rumores sobre Karim Benzema

Como respuesta a estos rumores que salieron desde Arabia Saudita, Al Ittihad publicó un video en donde se ve a Karim Benzema en las instalaciones del club. “KB9 always happy (KB9 siempre feliz)“, fue el escrito en la publicación en el Instagram oficial.

¿Cuándo es el próximo partido de Benzema con Al Ittihad?

Al Ittihad juega por la tercera fecha de la Liga Profesional Saudí este jueves 24 de agosto ante Al Riyadh. La presencia de Karim Benzema para este partido está en duda.

¿Cuáles fueron los fichajes de Al Ittihad durante este mercado?

Karim Benzema es una de las grandes figuras que fichó Al Ittihad en este mercado de verano, pero no la única. El campeón de la Liga Profesional Saudí en la última temporada también contrató a N’Golo Kanté (Chelsea), Fabinho (Liverpool FC), Jota (Celtic), Saleh Jamaan Al Amri (Abha) y Sultan Al Farhan (Al Raed). También retornaron de sus respectivas cesiones Ziyad Al Sahafi (Al Taawoun), Hazim Al-Zahrani (Ohod Club), Saleh Al-Ohaymid (Al Kholood) y Aseel Abed (Al Okhdood).

¿Cuáles son los fichajes más importantes de la liga árabe esta temporada?

A los fichajes de Al Ittihad, hay que sumarle la gran cantidad de figuras que llegaron a la Liga Profesional Saudí. A Al Nassr, llegaron Sadio Mané (Bayern Múnich), Marcelo Brozovic (Inter de Milán), Seko Fofana (Lens), Otávio (Porto) y Alex Telles (Manchester United).

En tanto, Al Hilal contrató a Neymar (PSG), Malcom (Zenit), Rúben Neves (Wolverhampton), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Kalidou Koulibaly (Chelsea), Yassine Bounou (Sevilla) y Aleksandr Mitrovic (Fulham).

Mientras que Al Ahli, recién ascendido a Primera División, fichó a Riyad Mahrez (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool FC), Édouard Mendy (Chelsea), Franck Kessié (FC Barcelona), Roger Ibáñez (AS Roma) y Allan Saint-Maximin (Newcastle).

Por último, se destacan otras contrataciones aisladas de otros equipos como Jordan Henderson (Liverpool FC) y Moussa Dembélé (Lyon) a Al Ettifaq y Lucas Zelarayán (Columbus Crew) a Al Fateh, entre otros.