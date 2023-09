Sobre gustos no hay nada escrito. Es cierto que cada uno puede tener su preferencia, por lo que Bolavip simplemente replicará el ranking mundial de escudos de clubes de fútbol diseñado por la prestigiosa revista británica Four Four Two, que así como lo hizo con otras categorías, esta vez sacó a la superficie su criterio con las insignias más reconocidas en el planeta.

”Hemos enumerado nuestros 100 escudos favoritos para adornar las equipaciones de clubes de fútbol”, es el enunciado de la publicación que, como era de esperarse, generó debate en las redes sociales despuntado por el choque de la alegría de aquellos hinchas que vieron que su equipo fue tenido en cuenta con la decepción de los que no vieron el logotipo de la institución con la que se sienten emparentados.

‘‘La lista está escrita en orden alfabético porque elegir entre bonitas chapas es un delito. Si son lo suficientemente gloriosos como para estar en esta lista, es que ya han hecho suficiente”, aclara Four Four Two en su artículo, por lo que el ranking simplemente es una lista organizada en la que no hay mejores ni peores, sino que todos están a la par.

Los clubes de América que integran el Top 100 de escudos

En orden alfabético, tal como acomodó el medio citado anteriormente, los escudos de clubes de América seleccionados fueron los de: Boca Juniors, Chapecoense, Chicago Fire, Colo Colo, Deportivo Veracruz, Fluminense, Inter Miami, Newell’s Old Boys de Rosario, New England Revolution, Palmeiras, Portland Thorns, Pumas UNAM, River Plate, San Lorenzo, Tijuana y Vasco Da Gama.

Por países, los que más representación tuvieron son Argentina, Brasil y Estados Unidos con cuatro equipos cada uno, después siguió México con tres y Chile con uno. El resto de los países americanos no tuvieron integrantes.