Los juegos independientes han sido un importante sustento para la Nintendo Switch este último par de años, y parece que seguirá siendo así. Hoy, la compañía anunció un nuevo Nintendo Indie World, la décima edición de estas presentaciones digitales en directo enfocadas en juegos pequeños.

Fecha y Hora de Nintendo Indie World

La siguiente edición de Nintendo Indie World sucederá mañana miércoles 11 de agosto, a esta hora según tu país:

• Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México: 11:00hs

• Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y Chile: 12:00hs

• Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 13:00hs

• Estados Unidos: 12:00hs (zona ET) / 09:00hs (zona PST)

• España: 18:00hs

¿Cómo ver en vivo el Nintendo Indie World?

El evento se podrá ver en vivo a través del canal oficial de Nintendo en YouTube. También se podrá seguir a través de su página web oficial, en el apartado de Indie World. Durará en total 20 minutos, según aclararon en el tweet del anuncio.

Qué se espera del Nintendo Indie World

En el caso de los eventos enfocados en indies, es difícil pronosticar qué se puede llegar a mostrar y anunciar, ya que las posibilidades son enormes. Como siempre, el título más deseado es Hollow Knight: Silksong, la tan anticipada secuela que hasta ahora se dejó ver muy poco.

Sí podemos asegurar lo que no se mostrará: títulos tan anticipados como la secuela a The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Metroid Dread, así como algunos rumoreados como los nuevos Super Mario y Donkey Kong, no estarán presentes al no ser de desarrolladoras independientes.