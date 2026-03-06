Atlético Nacional suma dos candidatos más para reemplazo de Diego Arias

Mientras Atlético Nacional busca pasar página de la eliminación en Copa Sudamericana vs. Millonarios, sin embargo los rumores de una posible salida de Diego Arias sigue latente.

Medios colombianos señalan dos nuevos entrenadores que entraron en la larga lista de candidatos a DT del ‘Verdolaga’. Estos son Ariel Holan y Julio Vaccari, ambos entrenadores argentinos sin club en la actualidad.

En el caso de Holan tiene una larga trayectoria como entrenador, habiendo dirigido en Chile, México, Ecuador, Brasil y su natal Argentina. Viene de ser campeón de Argentina con Rosario Central.

En el caso de Julio Vaccari, tiene cuatro años de DT tras pasos de Vélez, Independiente y Defensa y Justicia. Aún no alza un título pero tuvo elogios por su paso en el ‘Rojo’.

Por el momento Atlético Nacional no ha comunicado oficialmente desde su directiva que está pensando en un cambio de DT. Diego Arias descartó pensar en su renuncia.

Los refuerzos de Atlético Nacional 2026

Las contrataciones de Atlético Nacional para 2026 son: Alfredo Morelos, Cristian Arango, Eduard Bello, Kevin Cataño, Milton Casco, Nicolás Rodríguez y Samuel Velásquez.

Ariel Holan – Rosario Central.

