Atlético Nacional

Apuntan dos nuevos nombres para reemplazar a Diego Arias en Atlético Nacional

Diego Arias sigue en duda sobre su continuidad en Atlético Nacional y el gigante de Colombia tiene dos nombres más en carpeta.

Por Gustavo Dávila

Atlético Nacional suma dos candidatos más para reemplazo de Diego Arias
Mientras Atlético Nacional busca pasar página de la eliminación en Copa Sudamericana vs. Millonarios, sin embargo los rumores de una posible salida de Diego Arias sigue latente.

Medios colombianos señalan dos nuevos entrenadores que entraron en la larga lista de candidatos a DT del ‘Verdolaga’. Estos son Ariel Holan y Julio Vaccari, ambos entrenadores argentinos sin club en la actualidad.

En el caso de Holan tiene una larga trayectoria como entrenador, habiendo dirigido en Chile, México, Ecuador, Brasil y su natal Argentina. Viene de ser campeón de Argentina con Rosario Central.

En el caso de Julio Vaccari, tiene cuatro años de DT tras pasos de Vélez, Independiente y Defensa y Justicia. Aún no alza un título pero tuvo elogios por su paso en el ‘Rojo’.

Por el momento Atlético Nacional no ha comunicado oficialmente desde su directiva que está pensando en un cambio de DT. Diego Arias descartó pensar en su renuncia.

Los refuerzos de Atlético Nacional 2026

Las contrataciones de Atlético Nacional para 2026 son: Alfredo Morelos, Cristian Arango, Eduard Bello, Kevin Cataño, Milton Casco, Nicolás Rodríguez y Samuel Velásquez.

Ariel Holan – Rosario Central.

En resumen

  • Diego Arias sería cesado de su cargo, aunque la directiva ha optado por una “salida ordenada” para mantener la estabilidad en la liga local mientras concretan a su sucesor.
  • Ariel Holan aparece como candidato tras su reciente paso por Rosario Central, donde fue proclamado campeón de la Liga Argentina 2025 al terminar primero en la tabla anual.
  • Pese a la eliminación internacional, las estadísticas de Arias reflejan un rendimiento del 65,5%, con 17 victorias en 29 partidos dirigidos.
