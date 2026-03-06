Moisés Caicedo es seguido por dos gigantes de Europa ¿y el Chelsea?

Moisés Caicedo está en el top de los volantes a nivel mundial, y ahora el jugador quiere cobrar como tal. El ecuatoriano quiere un aumento en el Chelsea mientras dos gigantes de Europa lo quieren.

Según el periodista Simon Phillips, Moisés Caicedo está en planes serios del Real Madrid y del PSG, en caso de que el jugador quiera salir. El ‘tricolor’ exige cerca de un salario mayor a los 12 millones de dólares.

Pese a que sabe que los gigantes de España y Francia lo quieren, Moisés Caicedo está abierto a renovar su contrato con el Chelsea más allá de su contrato inicial, si es que le dan un aumento.

El Chelsea no quiere dejar ir a su volante titular y ya trabajan en una renovación de contrato hasta el 2036. El contrato actual termina en el 2031, por lo que no hay apuro de venderlo.

En entrevistas pasadas, Moisés Caicedo declaró que su sueño era jugar en el Madrid. Los ‘merengues’ van a reemplazar a Tchouameni, Dani Ceballos y Eduardo Camavinga.

El valor de mercado de Moisés Caicedo

Actualmente, Moisés Caicedo tiene un valor de 90 millones según la información de TransferMrkt Por lo cual, si el jugador ecuatoriano es vendido por Chelsea sería por una cifra superior a los 150 millones, ya que está en el mejor momento de su carrera y aún tiene 23 años de edad.

Publicidad

Publicidad

ver también PSG le pone nuevo precio a William Pacho ¿lo paga el Real Madrid?

Moisés Caicedo es seleccionado de Ecuador desde 2021.

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y Piero Hincapié los puedes ver por Disney+.

En resumen