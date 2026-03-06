Moisés Caicedo es seguido por dos gigantes de Europa ¿y el Chelsea?

Moisés Caicedo está en el top de los volantes a nivel mundial, y ahora el jugador quiere cobrar como tal. El ecuatoriano quiere un aumento en el Chelsea mientras dos gigantes de Europa lo quieren.
Según el periodista Simon Phillips, Moisés Caicedo está en planes serios del Real Madrid y del PSG, en caso de que el jugador quiera salir. El ‘tricolor’ exige cerca de un salario mayor a los 12 millones de dólares.
Pese a que sabe que los gigantes de España y Francia lo quieren, Moisés Caicedo está abierto a renovar su contrato con el Chelsea más allá de su contrato inicial, si es que le dan un aumento.
El Chelsea no quiere dejar ir a su volante titular y ya trabajan en una renovación de contrato hasta el 2036. El contrato actual termina en el 2031, por lo que no hay apuro de venderlo.
En entrevistas pasadas, Moisés Caicedo declaró que su sueño era jugar en el Madrid. Los ‘merengues’ van a reemplazar a Tchouameni, Dani Ceballos y Eduardo Camavinga.
El valor de mercado de Moisés Caicedo
Actualmente, Moisés Caicedo tiene un valor de 90 millones según la información de TransferMrkt Por lo cual, si el jugador ecuatoriano es vendido por Chelsea sería por una cifra superior a los 150 millones, ya que está en el mejor momento de su carrera y aún tiene 23 años de edad.
ver también
PSG le pone nuevo precio a William Pacho ¿lo paga el Real Madrid?
¿Dónde ver la Premier League?
La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y Piero Hincapié los puedes ver por Disney+.
En resumen
- Moisés Caicedo ha alcanzado un valor récord de 110 millones de euros (aproximadamente 130 millones de dólares) en el portal Transfermarkt, siendo el jugador ecuatoriano más valioso de la historia.
- El Chelsea busca blindar al mediocampista con una renovación de contrato que podría extenderse hasta 2036, tras su gran rendimiento y la obtención del Mundial de Clubes en 2025.
- Gigantes de Europa como el Real Madrid y el PSG siguen de cerca al volante; sin embargo, el club londinense lo ha declarado “intransferible” y negocia una mejora salarial que superaría los 12 millones de dólares anuales por bonos.
- A sus 24 años, Caicedo se ha consolidado como pieza fundamental y capitán en Stamford Bridge, acumulando hitos como la UEFA Conference League y el primer Mundial de Clubes en el nuevo formato para los Blues.