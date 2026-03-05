Daniel Muñozencendió las alarmas de Néstor Lorenzo y de los hinchas de la Selección de Colombia luego de salir lesionado en el partido contra el Crystal Palace. Ante esto, ya hay posibles reemplazos para los amistosos de marzo si es que el defensor se lo pierde.

A falta de nada para los amistosos de marzo, lo más probable es que Néstor Lorenzo utilice a los jugadores que tiene en su lista de habituales. Santiago Arias y Andrés Felipe Román son los primeros reemplazantes.

Si Lorenzo quiere buscar un recambio adaptado desde otra posición, Carlos Cuesta, Yerson Mosquera y Dávinson Sánchez pueden pasar de defensas centrales a laterales.

Y si es de cambiar de banda, Deiver Machado, Cristian Borja y Johan Mojica pueden adaptarse para los partidos contra Croacia y Francia, y posteriormente al Mundial si es que Muñoz no llega.

El valor de mercado de Daniel Muñoz

Daniel Muñoz tiene un valor de mercado de 27 millones de euros. El colombiano saldría por más de 35 millones en una venta, más aún, si como se espera, termina siendo figura en el Mundial 2026 con la Selección Colombia.

El calendario de Colombia en el Mundial 2026

Así jugará la Selección de Colombia en el Mundial 2026:

Uzbekistán vs Colombia (17/06)

Colombia vs Clasificado Repechaje de FIFA (23/06)

Colombia vs Portugal (27/06)

