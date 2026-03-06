Juega en LigaPro y será nuevo convocado a la Selección de Ecuador

Falta menos para conocer a los convocados de la Selección de Ecuador para la doble fecha FIFA de marzo y este viernes se conoció uno que será llamado por Sebastián Beccacece desde la LigaPro.
Según la periodista Gabriela Alcívar, Jandry Gómez será convocado para la Selección de Ecuador para el microciclo de marzo. El jugador de Barcelona estará otra vez entre los llamados para Beccacece.
La comunicadora señala que la figura de Gómez en la convocatoria de la Selección de Ecuador será como sparring, es decir no estará en la nómina a priori y será invitado a entrenar.
No significa que está descartado que tenga minutos contra Marruecos o Países Bajos ya que hay casos en los que otros juveniles como Darwin Guagua o Justin Lerma se meten en listas finales.
Otros nombres que son sorpresa para la lista de Ecuador en sus comprobatorios finales pre-Mundial son Djorkaeff Reasco y el arquero David Cabezas. La lista se conocería la siguiente semana.
¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador en marzo?
Así está el calendario de partidos que jugará la Selección de Ecuador en el mes de marzo:
- Ecuador vs Marruecos (27 de marzo)
- Ecuador vs Países Bajos (31 de marzo)
