No tiene minutos desde el año pasado y finalmente Barcelona terminó el contrato de Leonai Souza, y esto fue logrado justo el día en que los ‘toreros’ ponen a punto el fichaje de un ecuatoriano en el exterior para el 2026.

Según el periodista Eduardo Erazo, Jefferson Intriago está a nada de ser nuevo fichaje de Barcelona por pedido de César Farías. El volante ecuatoriano tuvo ofertas de Barcelona y Liga de Quito a inicios de año.

Las negociaciones con ‘albos’ y ‘toreros’ se habían paralizado ya que el jugador tenía contrato con el Mazatlán de México y un valor de salida de dos millones de dólares. ‘Palula’ finalmente logró la salida y rápidamente lo llamaron desde Barcelona.

Este es el regreso de Intriago al fútbol ecuatoriano luego de siete años, desde que dejó Liga de Quito rumbo a México en el 2019, pasando por tres equipos distintos.

Barcelona terminó el contrato de Souza y Dixon Arroyo, pese a que ambos tenían vínculos vigentes y querían quedarse en el equipo. Matías Lugo, Jean Montaño y Jefferson Intriago serán los volantes centrales.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Jefferson Intriago – LigaPro.

