Capcom anuncia The Great Ace Attorney Chronicles: fecha de salida y detalles

Dos juegos que solo han llegado al mercado en Japón, dentro de poco estarán disponibles por primera vez en el Occidente. Hablamos de dos entregas de la saga Ace Attorney de Capcom, que llegarán a través de The Great Ace Attorney Chronicles.

Esta colección traerá los dos títulos originales de Nintendo 3DS: The Great Ace Attorney: The Adventure of Ryunosuke Naruhodo y The Great Ace Attorney 2: The Resolve of Ryunosuke Naruhodo. Se lanzará el 27 de julio en Nintendo Switch, PS4, y PC a través de Steam.

El paquete traerá diez episodios y ocho "mini-disgresiones", audio en japonés y en inglés, trajes alternativos, y galerías de arte y música. También habrá un modo Historia, que avanzará los eventos de la trama sin tener que hacer nada en el gameplay. Quienes lo precompren recibirán contenido descargable adicional.

Los dos videojuegos son spin-offs de la saga Ace Attorney. En lugar de controlar al protagonista de los juegos principales, Phoenix Wright, en este caso usamos a su antepasado Ryunosuke Naruhodo en el pasado distante. La jugabilidad consiste en resolver casos usando pistas y deducciones.

