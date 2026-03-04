Atlético Nacional cayó eliminado frente a su gente ante Millonarios y no jugará la Copa Sudamericana este año. Diego Arias es uno de los más apuntados y ya en redes suenan nombres para reemplazarlo.

El primero, que nace de una información del periodista de Felipe Sierra, es Alexander Medina. El DT argentino se encuentra libre tras dejar Talleres de Argentina dónde fue campeón y gusta a la directiva ‘Verdolaga’.

El segundo es un hombre de la casa, Reinaldo Rueda, el colombiano campeón de la Copa Libertadores 2016 también se encuentra libre y siempre está dispuesto a escuchar al equipo.

Finalmente, más por un pedido de los hinchas, el tercero es Filipe Luis, los aficionados quieren a un DT de calidad acorde con la plantilla cara que tienen los colombianos para este año y piden al ex DT de Flamengo.

Es poco probable que la directiva de Atlético Nacional tome decisiones esta misma noche, sin embargo Diego Arias viene cuestionado desde hace varios partidos.

Los refuerzos de Atlético Nacional 2026

Las contrataciones de Atlético Nacional para 2026 son: Alfredo Morelos, Cristian Arango, Eduard Bello, Kevin Cataño, Milton Casco, Nicolás Rodríguez y Samuel Velásquez.

Publicidad

Publicidad

ver también Atlético Nacional cae ante Millonarios y los hinchas piden varias salidas

En resumen