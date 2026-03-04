Es tendencia:
Mientras Millos ganó 900.000 dólares por clasificar en Sudamericana, el premio de consuelo de Nacional

La clasificación dejó un botín de 900.000 dólares para Millonarios, pero Nacional no se fue con las manos vacías en la Copa Sudamericana.

Por Julio Montenegro

Rodrigo Contreras le marcó 2 goles a Nacional en Copa Sudamericana.
© Vizzor Image y archivo particularRodrigo Contreras le marcó 2 goles a Nacional en Copa Sudamericana.

“El partido del año”, setenció ESPN para empezar a palpitar lo que sería el encuentro lleno de emoción y tensión entre Atlético Nacional y Millonarios en la fase previa de la Copa Sudamericana. El ganador se llevó 900.000 dólares y el perdedor tuvo su premio de consuelo.

Con la llegada de refuerzos de la talla del argentino Milton Casco y el goleador colombiano Christian ‘Chicho’ Arango, Nacional tenía la presión de ser el favorito para ganarle a Millonarios en el estadio Aranasio Girardot, de Medellín, y a avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. ¿Lo logró?

Millonarios llevaba cinco partidos bajo la dirección técnica del entrenador Fabián Bustos hasta el duelo a partido único contra Atlético Nacional en Copa Sudamericana, y con una clasificación complicada a cuadrangulares de la Liga Colombiana I-2026, necesitaba la motivación de eliminar a su clásico rival en un torneo continental.

Este fue el dinero que recibieron Nacional y Millos en Sudamericana

Nacional vs Millonarios en Copa Sudamericana. (Foto: X / @Crispinllos)

Luego de la victoria por 1-3 se confirmó que Millonarios ganó un premio de 900.000 dólares debido a los tres partidos que jugarán en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. En el caso de Atlético Nacional el premio de consuelo al quedar eliminado fue de $225.000 dólares por jugar la fase previa de este certamen continental.

Fabián Bustos pidió un fichaje europeo para Millonarios ¿llega para junio?

Lo que recibirá Millonarios por cada victoria en la fase de grupos de la Copa Sudamericana

No solo puede ser un premio 900.000 dólares, por cada victoria que Millonarios logre en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 se llevará 115.000 dólares más la recaudación por taquilla de los tres encuentros que jugará en condición de local.

En síntesis

  • Millonarios recibió 900.000 dólares por clasificar a la fase de grupos.
  • Atlético Nacional obtuvo un premio de consuelo de 225.000 dólares en fase previa.
  • Radamel Falcao no jugó durante este encuentro de la fase previa de la Copa Sudamericana.
