Asprilla no se aguantó y le puso un apodo a Nacional tras la derrota ante Millonarios en Sudamericana

Atlético Nacional recibió un duro golpe en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 al quedar eliminado contra un clásico rival como lo es Millonarios, así que Faustino ‘El Tino’ Asprilla no se aguantó, y le puso un duro apodo al equipo ‘Verdolaga’.

Naciona partía como favorito ante Millonarios porque jugaba en condición de local la llave a partido único y su nómina costaba 11.4 millones de euros más que la del rival. Sin embargo, la desconcentración en los detalles y un golazo desde antes de la mitad de la cancha hicieron reaccionar a Asprilla.

‘El Tino’ Asprilla no solo es una leyenda del fútbol de Colombia, ahora, en su rol de analista en el canal ESPN, nunca ha dudado en esconder que es hincha de Atlético Nacional. Por ese motivo, el exjugador colombiano no dudó en criticar de manera vehemente el funcionamiento que terminó eliminado al equipo paisa en la fase previa de la Copa Sudamericana.

El nuevo apodo que Asprilla le puso a Nacional tras la eliminación ante Millonarios

Carlos Sanabria, Andrés Sarmiento y Faustino Asprilla. (Foto: X y Getty Images)

“Les dije: ‘No dejen jugar a Mackalister, no los dejen voltear, no les den espacio’. Pero la radiografía del partido es el último gol, de un rechazo le metieron un gol de la mitad de la cancha, de un rechazo quedó un jugador mano a mano con Ospina. ¿Qué culpa tiene (Diego) Arias cuando los jugadores están mal parados? Mire el pase de Tesillo que se lo da Mosquera, Mosquera rechaza y el otro queda solo. ¿Usted cree que eso es de un equipo serio que quiere ir a jugar y pelear una Sudamericana? Es un equipo de barrio“, sentenció Faustino ‘El Tino’ Asprilla sobre Nacional tras la derrota y eliminación 1-3 ante Millonarios.

ver también Atlético Nacional cae ante Millonarios y los hinchas piden varias salidas

El dinero que le dieron a Nacional pese a quedar eliminado en Copa Sudamericana

Pese a que no logró clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y quedó eliminado a manos de Millonarios, Conmebol le dio a Atlético Naiconal $225.000 dólares. Por su parte, ‘Millos’ logró un premio de al menos 900.000 dólares tras lograr la clasificación en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Cuántos millones de más cuesta la nómina de Nacional respecto a la de Millonarios? ¿Cuántos millones de más cuesta la nómina de Nacional respecto a la de Millonarios? Ya votaron 0 personas

En resumen