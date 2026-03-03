Es tendencia:
Fabián Bustos pidió un fichaje europeo para Millonarios ¿llega para junio?

Millonarios de Fabián Bustos fue por un fichaje directamente desde Europa, sin embargo el jugador optó por otro club.

Por Gustavo Dávila

Millonarios se juega el pase a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional, antes del cierre del mercado los azules buscaron un refuerzo. Fabián Bustos había pedido el fichaje de un jugador directamente desde Europa, pero se lo ganaron.

El periodista Guillermo Arango dio a conocer que Ian Poveda fue sondeado por Millonarios para el 2026, el colombiano con una larga carrera en Inglaterra y formado por el Manchester City. El futbolista sin embargo regresó al país, pero para jugar con otro equipo.

El Inter de Bogotá concretó el fichaje de Poveda, quién después de casi diez años en Inglaterra regresa al país. Según el comunicador, el jugador estaba abierto a jugar en Millonarios.

El mismo Arango aclara que finalmente el refuerzo que buscaban era de características de volante ofensivo, distinto a Poveda que es más extremo, por lo que el cuadro de Fabián Bustos desistió.

Ian Poveda se formó en el Manchester City, dónde pudo debutar con Pep Guardiola, luego pasó por seis equipos distintos de categorías menores hasta llegar al Sunderland. A sus 26 años llegará al fútbol colombiano por primera vez en su carrera.

Los fichajes de Millonarios para el 2026

Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Carlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García

Ian Poveda – Sheffield United.

En resumen

  • Ian Poveda fue fichado por el Inter de Bogotá tras jugar diez años en Inglaterra.
  • El extremo de 26 años fue pretendido por el Millonarios de Fabián Bustos para 2026.
  • Poveda se formó en el Manchester City y debutó profesionalmente bajo el mando de Guardiola.
