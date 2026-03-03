Emelec vive una temporada muy diferente a la de los últimos dos años, ahora hay gran expectativa por todos los fichajes del club azul, y para el duelo contra Barcelona SC tendrá un nuevo jugador. El ‘Bombillo’ apenas jugará su segundo partido de la temporada.

Emelec ya presentó a más de 10 jugadores “nuevos” en el partido ante Delfín, sin embargo, faltó uno que genera mucha expectativa en la hinchada. José Neris, el delantero uruguayo no pudo ser habilitado para la primera fecha por un problema legal con su ex equipo, Colón.

Sin embargo, para la siguiente fecha contra Barcelona SC, el ‘Bombillo’ ya tendría listo y habilitado a José Neris. El ‘Tanque’ uruguayo recibiría un habilitación provisional por parte de la FIFA y por eso lo alcanzarían a inscribir para este partido.

La inclusión de José Neris en el once de Emelec lo cambia todo en ataque, porque el equipo azul podría salir con un doble 9, que es la idea de Vicente Sánchez. Neris acompañaría en ataque a Luca Klimowicz, que pudo anotar el primer gol con Emelec el pasado fin de semana.

Emelec anunció a Neris a finales de febrero. (Foto: @CSEmelec)

Neris también es un fichaje que levanta una gran expectativa en Emelec, por su gran temporada en 2025 en el fútbol uruguayo. Además, el goleador firmó un contrato largo con el ‘Bombillo’ demostrando la confianza que se tienen entre ambas partes.

Los números de José Neris en la temporada 2025

En la temporada 2025, José Neris jugó un total de 34 partidos entre todas las competencias. Por lo cual, el delantero uruguayo estuvo en cancha más de 2.000 minutos. Asimismo, Neris marcó 16 goles y dio 5 asistencias. Ahora mismo tiene un valor de mercado de 1 millón de dólares.

Todos los fichajes de Emelec para la temporada 2026

La nueva directiva de Emelec, en esta temporada, ha fichado a los siguientes jugadores: Francisco Pizzini, Stalin Segura, José Neris, Ariel Mina, Ignacio Guerrico, Miller Bolaños, Aníbal Leguizamón, Angelo Mina, Stalin Valencia, Gonzalo Napoli, Luca Klimowicz, José Neris y Víctor Griffith.

En síntesis: