Martín Anselmi volvió a Ecuador para enfrentar con su Botafogo a un Barcelona SC en la Copa Libertadores. El entrenador hizo historia con Independiente del Valle y justamente en sus años en el país fue uno de los principales “enemigos” de Barcelona SC.

Ahora Anselmi llega con mucha presión a este partido y sabe lo qué es Barcelona SC en la Copa Libertadores. Por lo cual, el entrenador no dudó en ponerle un apodo a la altura de su historia en la previa del partido. Los ecuatorianos vienen de eliminar a Argentinos Juniors.

“Conozco a Barcelona SC y también al entrenador. Es un gran rival, uno de los más grandes de Ecuador. Tiene futbolistas que saben marcar la diferencia, lucharon duro contra un rival que, para mí, es uno de los mejores de Argentina. Aunque iban perdiendo en casa, lograron imponerse en los penales como visitante. Es un equipo copero“, afirmó el DT.

Barcelona SC ya hizo una increíble gesta contra Argentinos y no sería nada nuevo eliminar a un equipo brasileño para el equipo ecuatoriano. En la anterior Copa Libertadores, ya habían sacado en fase 3 del torneo a Corinthians, jugando un enorme partido en la ida.

Botafogo llega como amplio favorito en la llave, no obstante, con Martín Anselmi, el equipo brasileño no termina de despegar. De ahí que, ahora mismo el entrenador esté muy cuestionado y “obligado” a conseguir la clasificación ante los ecuatorianos.

¿A qué hora juegan Barcelona SC vs Botafogo y qué canal pasa el partido?

El partido de Barcelona SC contra Botafogo comenzará desde las 19H30 (Ec) de este martes, 3 de marzo de 2026. Los aficionados podrán ver el partido por diferentes plataformas como YouTube, ESPN y Disney+.

Las estadísticas de Martín Anselmi vs Barcelona SC

Contra Barcelona SC, Martín Anselmi dirigió 3 partidos como DT de Independiente del Valle, donde no conoce lo que es la derrota. El técnico ganó 1 partido y sumaron 2 empates. Nunca perdió en El Monumental. Pero es la primera vez que lo enfrenta a nivel internacional.

