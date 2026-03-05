Es tendencia:
La confesión de Mackalister Silva sobre Diego Arias, DT de Nacional, tras la victoria de Millonarios

Tras la victoria de Millonarios en Copa Sudamericana, Mackalister Silva sorprendió al referirse a Diego Arias y reveló un detalle que pocos conocían.

Por Julio Montenegro

David Mackalister Silva elogió a Diego Arias, DT de Nacional.
David Mackalister Silva elogió a Diego Arias, DT de Nacional.

El árbitro Wilton Sampaio pitó el final del partido por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 y el nombre del técnico Diego Arias se hizo tendencia. El clamor popular fue su salida tras la eliminación de Atlético Nacional ante Millonarios, pero David Mackalister Silva sorprendió a todos con una confesion sobre el DT rival.

A pesar de que Nacional se presentó con un nómina que cuesta 23.2 milones de euros y era local en la llave a partido único, perdió 1-3 con Millonarios, quedó eliminado de la Copa Sudamericana y su entrenador fue duramente cuestionado por el manejo que le dio al encuentro.

Cuando parecía que Atlético Nacional estaba cerca del empate 2-2, Diego Arias cambió a Andrés Sarmiento por Marlos Moreno y cambió de costado a Nicolás Rodríguez, el jugador que estaba siendo más desequilibrante en el partido. Esto le dio aire y espacios a Millonarios para que sentenciara el triunfo 1-3.

Mackalister Silva y una confesión sobre el DT de Nacional que sorprendió a todos

Mackalister Silva habló del DT de Nacional. (Foto: Vizzor Image)

“Traíamos el convencimietno y la convicción de que lograbamos la clasificación. Sabíamos que estabamos ante un equipo que tiene muy buenos jugadores, que tiene un técnico joven que tiene muy buenas propuestas, un equipo que tiene todo el tiempo esa sensación de peligro por más de que hoy (4 de marzo) siento que más allá de dos o tres intervenciones principales de Diego (Novoa) no fueron muy claros, pero siente uno todo el tiempo la sensación de peligro”, confesó David Mackalister Silva.

Asprilla no se aguantó y le puso un apodo a Nacional tras la derrota ante Millonarios en Sudamericana

Esto dijo Diego Arias sobre si iba a renunciar como técnico de Atlético Nacional

La pregunta fue inevitbale. A Diego Arias le preguntaron en conferencia de prensa si pensaba dejar el cargo después de haber quedado eliminado ante Millonarios en la fase previa de Copa Sudamericana y la respuesta dejó dudas. “Es un momento fuerte para nosotros, un golpe duro, y creo que no es momento sobre esa emoción que estamos sintiendo tomar una decisión apresurada. Seguramente, mañana (5) de marzo cuando estemos más tranquilos podremos analizar profundamente, pero enitendo lo que está sientiendo la gente”, dijo el DT de Atlético Nacional.

En síntesis

  • David Mackalister Silva definió a Diego Arias como un técnico joven con buenas propuestas.
  • El capitán de Millonarios elogió la constante sensación de peligro que genera el equipo rival.
  • Silva reconoció que Diego Novoa solo tuvo tres intervenciones principales durante el encuentro del 4 de marzo.
Julio Montenegro
