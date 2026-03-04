Es tendencia:
Liga de Quito

Ponen dos nuevos fichajes en Liga de Quito tras solo dos fechas

Liga de Quito aún no cierra su mercado de fichajes y hay dos jugadores que llegarían a los 'albos' en el 2026.

Por Gustavo Dávila

Los nuevos fichajes que tendría Liga de Quito Foto: IMAGO
Luego de dos partidos oficiales parece que en Liga de Quito no quedaron de todo conformes con el plantel armado, y es que suenan dos nuevos jugadores para los ‘albos’ en el 2026.

Según FB Radio, José Marruffo y Leonai Souza son dos de los nombres que están en análisis para el DT Tiago Nunes. Las dudas en defensa continúan y el central venezolano de Macará de Ambato vuelve a ser opción.

El año pasado sonó con fuerza como rumor pero Liga se decantó por Luis Segovia, quien regresó tras varios años en la segunda y tercera de Brasil, sin embargo ni él, ni Adé ni Allala han dado garantías.

En el caso de Leonai Souza lo ven como opción rentable ya que se encuentra negociando su salida de Barcelona como agente libre. En esa posición de cinco nato tienen solo a Jesús Pretell.

Liga de Quito perdió en su debut en el Rodrigo Paz Delgado el fin de semana y los hinchas criticaron nuevamente el sector de la defensa, mientras que en la ofensiva tienen variantes.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez, Deyverson, Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos. El mercado de Liga está cerrado con estos refuerzos.

Gustavo Dávila
