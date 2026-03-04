Es tendencia:
Atlético Nacional cae ante Millonarios y los hinchas piden varias salidas

Atlético Nacional no aprovechó la localía y cayó eliminado ante Millonarios por el duelo directo para la Copa Sudamericana.

Por Gustavo Dávila

Tienen de las plantillas más caras, venían como favoritos y eran locales, aún así Atlético Nacional se despidió de la Copa Sudamericana tras caer 1-3 ante Millonarios. A los hinchas no les hizo gracia y en redes sociales pidieron varias salidas.

El primer señalado fue Diego Arias, el entrenador referente de los ‘Verdolagas’ ya llegaba cuestionado y ahora revalidó las críticas. Los aficionados piden que finalice el ciclo con el quién hasta hace poco era ex jugador, “la mejor plantilla del torneo y se quedan fuera de todo”, escribieron.

David Ospina quedó expuesto en el primer gol de Millonarios producto de un remate de Contreras desde media cancha y los aficionados no perdonaron: “Es fin de ciclo también, gracias por todo pero adiós”.

Venía de anotar 6 goles en 5 partidos y muchos lo ponían incluso en la Selección de Colombia, sin embargo Alfredo Morelos tuvo un partido para el olvido y también fue criticado.

La pareja de volantes centrales Mateus Uribe y Jorman Campuzano también quedaron expuestos en los dos goles. Tras la derrota seguro habrá cambios en Nacional.

¿Cuánto ganó Millonarios por clasificar a Copa Sudamericana?

Millonarios sumó 225 mil dólares en premio CONMEBOL, esto debido a que al ser visitante, el ente sudamericano paga más al vencedor. Atl. Nacional fue local por mejor puesto en la tabla 2025.

Encuesta

¿Debe Atlético Nacional cambiar de DT?

Ya votaron 0 personas

En resumen

  • Atlético Nacional quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras perder 1-3 ante Millonarios como local.
  • El portero David Ospina fue cuestionado por los aficionados tras recibir un gol de media cancha.
  • El entrenador Diego Arias recibió críticas por la eliminación pese a contar con la plantilla más cara.
