Atlético Nacional cae ante Millonarios y los hinchas piden varias salidas

Tienen de las plantillas más caras, venían como favoritos y eran locales, aún así Atlético Nacional se despidió de la Copa Sudamericana tras caer 1-3 ante Millonarios. A los hinchas no les hizo gracia y en redes sociales pidieron varias salidas.

El primer señalado fue Diego Arias, el entrenador referente de los ‘Verdolagas’ ya llegaba cuestionado y ahora revalidó las críticas. Los aficionados piden que finalice el ciclo con el quién hasta hace poco era ex jugador, “la mejor plantilla del torneo y se quedan fuera de todo”, escribieron.

David Ospina quedó expuesto en el primer gol de Millonarios producto de un remate de Contreras desde media cancha y los aficionados no perdonaron: “Es fin de ciclo también, gracias por todo pero adiós”.

Venía de anotar 6 goles en 5 partidos y muchos lo ponían incluso en la Selección de Colombia, sin embargo Alfredo Morelos tuvo un partido para el olvido y también fue criticado.

La pareja de volantes centrales Mateus Uribe y Jorman Campuzano también quedaron expuestos en los dos goles. Tras la derrota seguro habrá cambios en Nacional.

¿Cuánto ganó Millonarios por clasificar a Copa Sudamericana?

Millonarios sumó 225 mil dólares en premio CONMEBOL, esto debido a que al ser visitante, el ente sudamericano paga más al vencedor. Atl. Nacional fue local por mejor puesto en la tabla 2025.

