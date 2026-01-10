En 2023 Emelec fichó a Tommy Chamba como uno de los volantes más prometedores del fútbol ecuatoriano y del cual se esperaba un futuro brillante. Sin embargo, el joven jugador nunca se pudo acoplar y se quedó lejos de esas expectativas.

A mitad de 2025 se llegó a un acuerdo entre el jugador y Emelec, y quedó libre de su contrato. En medio de todo un contexto complicado y donde las polémicas no dejan de faltar, el joven jugador ya encontró nuevo equipo para seguir su carrera.

De acuerdo a la información de JC Sports, Tommy Chamba tiene todo listo para ser nuevo jugador de Macará en esta temporada de la LigaPro. El exjugador de Emelec se convierte en un refuerzo para el equipo que disputará la Copa Sudamericana.

Chamba nuevamente tiene la chance de destacar en el fútbol ecuatoriano y retomar ese lugar que lo hizo ser considerado una “joya” de Ecuador. En su mejor momento, previo a la compra de Emelec, sonó para ser transferido a diferentes equipos del extranjero.

Tommy Chamba no pudo brillar en Emelec. (Foto: Imago)

Macará jugará en la Copa Sudamericana contra el equipo del cual es canterano Tommy Chamba, Orense. En este partido se define un clasificado de Ecuador a la siguiente ronda, por lo cual, tanto ambateños como machaleños van por la victoria.

Los números de Tommy Chamba con Emelec

Defendiendo la camiseta de Emelec, Tommy Chamba se quedó lejos de los mejores números. En tres años con la camiseta del ‘Bombillo’, alcanzó a jugar 47 partidos marcando 1 gol y dando 2 asistencias. Apenas estuvo en cancha más de 1.338 minutos.

En síntesis:

Tommy Chamba será nuevo jugador de Macará para la actual temporada de LigaPro .

será nuevo jugador de para la actual temporada de . Llega como refuerzo para disputar la Copa Sudamericana ante su exclub Orense .

para disputar la ante su exclub . Registró 1 gol y 2 asistencias en 47 partidos jugados con Emelec.

