¡Última hora! Kendry Páez fue ofrecido a este equipo de Francia

Kendry Páez no pudo demostrar el nivel que se esperaba en Francia en el Racing de Estrasburgo, sin embargo, esto no le cerraría las puertas en ese país. El ecuatoriano estaría buscando un nuevo equipo para seguir su carrera por decisión de Chelsea.

Aunque la intención de Chelsea es que el ecuatoriano siga jugando y se habló de la posibilidad de que llegue a jugar en el Championship de Inglaterra. Ahora se revela que el ecuatoriano fue ofrecido a otro club para seguir su carrera en la misma Ligue 1.

De acuerdo a la información de Mohamed Toubache trasciende que Kendry Páez terminó siendo ofrecido al Brest para jugar lo que queda de temporada. El jugador ecuatoriano no va más en el Estrasburgo y se quiere buscar un equipo en el que pueda sumar minutos de cara al Mundial.

Chelsea sigue analizando todas las posibilidades que tendría Kendry Páez, ya que también está la posibilidad de retornarlo a Inglaterra para seguir de cerca que pasa con la ‘Joya’. Desde Francia trascendía que el estilo de vida del ecuatoriano era lo que no gustaba.

Kendry Páez es el 10 de la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Kendry Páez también necesita volver a un nivel regular para que su convocatoria a Ecuador no esté en duda. Beccacece lo suele llevar a la Selección de Ecuador, sin embargo, a poco del Mundial 2026 una importante irregularidad podría costarle al ecuatoriano.

Los otros equipos para los que suena Kendry Páez

Kendry Páez viene sonando también para un equipo de la segunda de Inglaterra como el Ipswich. Sin embargo, esto se enfrió en las últimas horas. Chelsea debe decidir a qué equipo mandar a Páez en las siguientes semanas, ya que el mercado está abierto hasta finales de enero.

