Ori and the Will of the Wisps se lanza hoy en Nintendo Switch

Nintendo no sólo sorprendió a todos con un Mini Nintendo Direct sorpresivo esta mañana, sino que lo cerró de gran manera anunciando que Ori and the Will of the Wisps llegará a la consola híbrida ¡Hoy mismo!

Se trata de la segunda entrega de una franquicia desarrollada por Moon Studios y que se convirtió en uno de los juegos independientes más destacados de la generación luego de Ori and the Blind Forest, lanzado en 2015.

Ori and the Will of the Wisps es un juego distribuido por Xbox Game Studios, llegó a PC y Xbox One en marzo de este año y hace su sorpresiva llegada a Nintendo Switch el día de hoy, y seguramente se convertirá en uno de los juegos favoritos de los usuarios de la consola híbrida.

