Tras la lesión de Rodrygo, hasta 7 figuras internacionales pueden perderse el Mundial

La Copa Mundial de selecciones de la FIFA se acerca y con ello el riesgo de perder a más figuras para la primera edición de 48 equipos. A lo largo de las últimas horas Real Madrid y el propio Rodrygo confirmaron que el atacante brasileño no dirá presente en la convocatoria de Carlo Ancelotti. Una grave lesión de ligamentos cruzados y menisco le impide estar en una cita donde hasta 7 figuras internacionales cruzan los dedos en este momento.

El ex Santos se lesionó a lo largo de las últimas horas tras arrastrar diferentes molestias en su ligamento. Todo terminó de romperse en la derrota frente a Getafe y en una lesión que le hará mantenerse por fuera de los terrenos de juego por un periodo mínimo de casi 10 meses. No es ni mucho menos la única cara reconocible que puede que no veamos a mediados de año entre México, USA y Canadá.

Empecemos con la campeona del mundo. Juan Foyth volvió a sufrir lesiones de rodilla que le sacan de la cita y de la convocatoria con Lionel Scaloni. El propio defensor confirmó los malos presagios meses atrás y supone una dura baja para una Argentina donde se le entendía como un activo absolutamente clave en la conformación del plantel. No volverá a jugar hasta dentro de algunos meses.

Nos quedamos para España para hablar de un histórico en todos los sentidos como Marc André Ter Stegen. Tras haberse roto la rodilla hace un año atrás en un encuentro frente al Villarreal, el germano puso rumbo a Girona con el objetivo de ganar minutos y continuidad pensando en meterse en la convocatoria de Alemania. Una grave rotura en los isquiotibiales de su pierna izquierda hace que de momento sea una auténtica epopeya verla en la cita. No lo tiene imposible, pero tampoco es sencillo. La competencia no le ayuda.

España cruza los dedos para usar a Merino en el Mundial: GETTY

Mikel Merino es el siguiente nombre que tiene en este momento a España en vilo. Un activo que por Arsenal de Mikel Arteta se ha salido por todo lo alto en cuanto a goles se refiere pese a su posición de centrocampista. Una fractura en su pie derecho hace que en este momento se cruzan los dedos para intentar verle en el césped antes de que empiece el torneo. Hasta mediados de abril, y por qué no inicios de mayo, no habrá grandes novedades en relación con su recuperación.

Gvardiol, Grealish y otros en veremos

Por la Premier League el panorama tampoco es amable. Jack Grealish se lesionó en Everton tras recuperar su mejor estado de forma y no podrá disputar el torneo con Inglaterra. Por la ciudad de Manchester Pep Guardiola cruza los dedos para que Josko Gvardiol se recupere de una fractura de tibia que en el mes de enero le sacó de los terrenos de juego hasta nuevo aviso. El calendario y la exigencia de este por supuesto pasan factura en estos meses previos a la Copa Mundial.

Croacia, en vilo por la posible baja de Gvardiol en el Mundial: GETTY

Incluso por Asia la cosa tampoco es bastante prometedora para Japón. Takumi Minamino sufrió una rotura de ligamentos cruzados con Mónaco meses atrás y se espera que salvo giro de 180° no pueda disputar el torneo. Es una de las principales caras de una selección rompedora y que ya ha dado batacazos en el último tiempo como frente a Alemania en la edición pasada. A 99 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA, hasta 7 figuras parecen estar más fuera que adentro. Se cruzan los dedos para que no se sumen más nombres.

