Atlético de Madrid quedó a un paso de ser campeón: ¿cuántos títulos ganó Simeone en el club?

Diego Pablo Simeone y Atlético de Madrid aguantaron. Barcelona fue un huracán y mereció claramente la victoria en una vuelta de semifinales de la Copa del Rey donde el equipo de Hansi Flick acabó 4-3 en el global. La goleada por 4-0 de la ida hace a los rojiblancos regresar a una final del torneo tras 13 años. Solo quedan 90 minutos para ser campeón y buscar el trofeo número 11 en la capital española.

Atlético de Madrid se medirá el próximo 18 de abril ante el vencedor de la eliminatoria entre Real Sociedad y Athletic Club de Bilbao. Todo esto en un estadio de La Cartuja en Sevilla que se espera que tenga lleno total. En caso de vencer, el Cholo ganará su título número 9 con una entidad donde no toca metal desde el año 2021. Estas son hasta la fecha todas sus conquistas como DT. Como jugador, levantó LaLiga de 1996 y la Copa del Rey de dicho año.

Simeone volvió a un club muy distinto al que vemos en estas fechas. Era diciembre del 2011 cuando Atlético pidió el retorno de un hijo pródigo en todos los sentidos. Desde entonces, ganó dos ediciones de LaLiga, una Copa del Rey ante Real Madrid en el Bernabéu, una edición de la Supercopa de España, dos de la Supercopa de Europa y un par de Europa League. Es la figura más rimbombante en la historia de un club revolucionado desde hace casi 15 años.

“Veníamos de dos semifinales, estábamos cerca de llegar a una final. No pudo ser porque los rivales fueron mejores, en este doble partido fuimos mejores que el Barcelona porque aprovechamos el partido que fuimos mejores y ellos juegan muy bien. Me duele que no pudimos controlar esa pelota parada que nos hizo mucho daño y nos llevó a un partido contra un equipo que juega muy bien que si te hace peligro a balón parado lo hace más difícil”, reflexiones del Cholo tras la derrota por 3-0 de ayer. Vale para meterse en la final y para sin dudas, darle aires a un proyecto que quiere cortar su sequía.

Simeone buscará su primer título desde el 2021: GETTY

Y es que Atlético de Madrid no es campeón desde mayo del 2021. Eran tiempos de pandemia, sin hinchas en las gradas y con un club rojiblanco que ganaba LaLiga de aquel año en la jornada 38 con un doblete de Luis Suárez en Valladolid. Luego llegaron algunas opciones de vencer, derrotas que dolieron y un gasto general que empezaba a generar dudas sobre el futuro del Cholo. Quedan 90 minutos para cerrar el final de unos años complicados para Simeone.

Simeone y la posibilidad de contar con Griezmann en la final

Orlando City puja para tenerlo antes de fines de marzo. Un coctel donde Atlético le perdería en la final de Copa del Rey. Se espera que el francés pise USA tras esta campaña, pero no hacerlo ahora supondrá que se quede sin la plaza de Designated Player del equipo de la Florida y por ende, sin mucho del dinero que le pueden ofrecer en la MLS. Simeone pide y espera contar con su activo más fiel en la plantilla.

“Ojalá que sí. Se la merece más que nadie, hoy lo que corrió fue increíble, la calidad y talento lo va a seguir manteniendo toda la vida. Qué más puedo agregar de todo lo que saben que siento por él. Le quiero, quiero lo mejor siempre para él y ojalá pueda jugar esa final”, reflexiones de Diego Pablo Simeone sobre Antoine. Antes de fines de marzo o tras el Mundial, el momento de su adiós en el Atlético de Madrid.

Datos claves

El Atlético de Madrid clasificó a la final de Copa del Rey tras trece años.

clasificó a la final de Copa del Rey tras trece años. Diego Pablo Simeone buscará su noveno título como entrenador el próximo 18 de abril .

buscará su noveno título como entrenador el próximo . El club rojiblanco no gana un trofeo oficial desde mayo de 2021 tras obtener LaLiga.

