Raúl Jiménez, figura de la Selección de México, se eligió por encima de Messi y Cristiano Ronaldo

Raúl Jiménez espera por la Copa Mundial de selecciones de la FIFA mientras deja uno de los titulares del año. El delantero de la selección mexicana se eligió por encima de nombres como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo en un apartado concreto del juegos donde se entiende por encima de todos. Desde su valoración y números comprende que no existe mejor lanzador de penaltis que su figura.

Zinedine Zidane, Andrea Pirlo, Harry Kane, Javier Hernández, Rogerio Ceni, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Por encima de todos estos nombres se puso Raúl Jiménez a la hora de ser consultado por Fox sobre a quién le entregaría un penalti para ganar un encuentro. Lejos de sacarse de los focos, sacó sus números y estadísticas para justificar su respuesta.

“Quieras o no, tengo mejor porcentaje de efectividad. No sé si yo sea el mejor del mundo, pero es algo que me caracteriza entonces, me quedo conmigo”, reflexiones del delantero mexicano que pase por entidades como Atlético de Madrid o Wolverhampton en la Premier League. Ahora mismo Fulham disfruta de una de sus mejores armas como atacante.

Y es que a pesar de los rimbombantes que suenan estas palabras, Raúl Jiménez tiene un punto. A lo largo de su carrera el delantero mexicano jamás ha fallado el lanzamiento desde los 11 pasos en Premier League. Ostenta hasta la fecha un récord perfecto de 13 penaltis anotados sobre 13 posibles. Nombres como Cristiano Ronaldo o Lionel Andrés Messi mantienen su efectividad por encima del 80% pero ni mucho menos con balance perfecto.

Para Raúl Jiménez, ni Messi ni CR7 paten mejor penales que el: GETTY

Solamente en dos ocasiones falló a lo largo de su carrera. La primera se dio en un encuentro frente a Uruguay de carácter amistoso y la segunda frente al guardameta Fernando Muslera. La segunda por la Europa League y ante el portero marroquí Yassine Bounou en un choque contra Sevilla. Raúl Jiménez, para sorpresa de todos, se elige a sí mismo desde los lanzamientos de punto penalti y por encima de nombres absolutamente históricos en esta fase del juego.

Publicidad

Publicidad

Demandaron a la MLS por usar a Messi

Desde el 2024 que la MLS y Vancouver Whitecaps se encontraban en la mira de todos. The Athletic confirmaba entonces que diversos hinchas les pedían cerca de 347.000 dólares. El motivo no era otro que la promoción absoluta que se hizo de la presencia de Messi en un partido por Canadá donde el argentino jamás llegó a pisar el césped. Entendían los fanáticos que se trató de una campaña maliciosa y donde se aprovechó la imagen del rosarino para sacar un rédito económico. La justicia le da la razón a quienes llenan las gradas.

“El acuerdo de la demanda colectiva relacionada con el partido de la temporada regular de la MLS del 25 de mayo de 2024 contra Inter Miami, ha recibido hoy la aprobación del Tribunal Supremo de Columbia Británica. El acuerdo se implementará de conformidad con los términos del acuerdo”, comentaba un portavoz de Vancouver Whitecaps a lo largo de las últimas horas. La MLS y el club canadiense tendrán que pagar a los damnificados por toda la promoción hecha alrededor de la figura de Messi.

Datos claves

Raúl Jiménez se eligió como el mejor lanzador de penaltis por encima de Messi y Ronaldo.

se eligió como el mejor lanzador de penaltis por encima de Messi y Ronaldo. El delantero Raúl Jiménez mantiene un récord perfecto de 13 penaltis anotados en la Premier League.

mantiene un récord perfecto de anotados en la Premier League. La justicia canadiense aprobó una demanda contra la MLS por promocionar a Messi sin que jugara.

Publicidad

Publicidad

ver también La marca de Cristiano Ronaldo que muestra buena parte de la crisis del Real Madrid