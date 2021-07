Quienes ya hayan jugado The Legend of Zelda: Skyward Sword en Wii, se encontrarán con una experiencia más fluida en Nintendo Switch.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD: todas sus mejoras en Nintendo Switch

Si bien no es el gran título que todos esperan, esta semana se lanzará The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, la entrega con la que Nintendo celebra el 35° aniversario de su icónica saga. El título de Wii regresa casi 10 años después, y tendrá varias mejoras en Nintendo Switch.

¿Qué cambia en The Legend of Zelda: Skyward Sword HD para Switch?

Nintendo lanzó un trailer con las mejoras "Quality of Life" de la entrega, es decir las que permiten tener una mejor y más fluida experiencia. Por ejemplo, los consejos de Fi serán opcionales, el diálogo se podrá adelantar, y la información de los ítems solo se mostrará la primera vez que se los recoge.

Las escenas cinemáticas ahora se podrán saltear, algo que los jugadores seguro apreciarán. Otro importante cambio es que se podrá modificar la configuración de botones, y se mejorarán los fotogramas por segundo.

Skyward Sword HD no solo será para quienes no lo jugaron, sino que muchos volverán al título después de haberlo jugado en Wii. Para ellos, algunos de los tutoriales serán opcionales, y los personajes darán menos consejos de cosas básicas.

Finalmente, se introduce un sistema de autoguardado para salvar la partida en intervalos regulares, así como tres espacios para guardar. The Legend of Zelda: Skyward Sword HD saldrá este 16 de julio para Nintendo Switch.