La figura de Julián Álvarez vuelve a situarse por LaLiga. Relacionan a Barcelona con un interés en el delantero de la selección Argentina y Manchester City al igual que ocurre con Real Madrid. Se habla en Cataluña de un perfil hecho en pro del conjunto culé e igualmente de una clausula de recisión que ni mucho menos sería imposible. El ex River Plate cotiza más que alto entre los gigantes del fútbol español. La Araña encanta en la península ibérica.

Sport es quien pone incluso en su portada al argentino. Sus goles, polivalencia, capacidad de adaptación y de tener impacto en el equipo de Pep Guardiola encaja de lleno en ese fútbol que también pretende hacerse por la ciudad condal. El medio indica que Julián Álvarez tiene una cláusula para dejar Manchester que no superaría los 50 millones de euros. Tiene contrato hasta el 2028 y se le observará de cerca. Por supuesto, en el Etihad no quieren saber nada de Barcelona.

Afirman por la prensa más cercana a la junta directiva de Joan Laporta que Xavi también es clave en esta información. Julián Álvarez tiene todo lo que pretende el entrenador de Barcelona para el futuro. No olvidemos que Robert Lewandowski tiene ya 35 años y que a mediano plazo no hará parte de un once que muta al mismo tiempo que las cuentas del Camp Nou.

Por Manchester City por supuesto, ni mucho menos están por la tarea de perder un jugador de proyecto en todos los sentidos. Julián Álvarez no solo ha sido de lo mejor en este inicio de campaña para Guardiola, sino que incluso ya renovó hasta el 2028 tras llegar de River Plate. Es ganador del triplete, cara cada vez más visible y un nombre que gusta en todo el Etihad. Se le une con gigantes como Real Madrid o Barcelona con apenas 23 años.

Por último pero no menos importante, se dice en Cataluña que por la ciudad condal son consientes de las dificultades de la operación. Julián Álvarez encanta, encaja en todo lo que se pretende, pero a corto plazo es imposible. La situación económica de la entidad y la fuerza que tiene la del City, primer hito a vencer pensando en un sueño a mediano plazo que parte de los deseos de Xavi. Si se dan las condiciones, que nadie dude que se hará el intento.

Los números de Julián Álvarez en esta temporada

Ya sea como delantero o media punta, Julián Álvarez acumula en lo que vamos de curso 13 partidos, seis goles y cinco asistencias. Los números de su anterior temporada, 17 gritos sagrados en 49 presentaciones. Vive su mejor momento en la ciudad de Manchester.

¿Cuánto vale Julián Álvarez ahora mismo?

Más allá de las cláusulas que existan o no en su contrato, portales como Transfermarkt hablan de un Julián Álvarez cuyo precio llegó ya a los 80 millones de euros. El argentino ha crecido a nivel de tasación con cada partido en un Etihad donde la Araña llegó apenas por 21 ‘kilos’.