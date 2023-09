Gundogan recordó la fría despedida de Manchester City: "No pude planear nada"

Ilkay Gundogan se transformó en uno de los principales golpes de Barcelona en este mercado de pases. El alemán ganó todo con Manchester City pero decidió cambiar de aires para estar bajo la dirección de Xavi Hernández.

Una decisión que llamo la atención ya que el centrocampista era pieza clave en el equipo que dirige Pep Guardiola. Sin embargo, esta decisión fue tomada mucho antes de lo esperado. Lo que desencadenó por la falta de interés de la directiva de los ‘ciudadanos’.

“Esperaron un tiempo relativamente largo hasta que las conversaciones se intensificaron. Hablé con Xavi antes del fichaje y de inmediato tuve un buen presentimiento”, recalcó a Bild. El jugador de 32 años deseaba alargar su vínculo dos años más en Inglaterra, pero de la directiva solo ofrecían un año. Por lo que prefirió emigrar a Barcelona.

Sin embargo, el episodio que marcó a Gundogan tuvo relación con su despedida de sus ex compañeros y cuerpo técnico del City. Por lo que solo pudo decir adiós a través de una videollamada.

“Desafortunadamente no me pude despedir en persona ya que tomé la decisión después de la final de la Champions League (…) solo tuve una llamada con Pep y fue la más difícil de mi vida. Pero él se alegró por mí. Me dijo que si necesitaba algo lo tenía que contactar en cualquier momento. Fue una experiencia genial tenerlo como entrenador”, detalló Ilkay.