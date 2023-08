Neymar se entrenó en los gimnasios de PSG en las últimas horas y espera por una definición de su futuro. Espera que Barcelona pueda hacer todos los movimientos posibles para asegurar su fichaje con un contrato de un año y con un salario bajo. Para ello, los Culés necesitan vender futbolistas y habría novedades en los próximos días.

El brasileño es el futbolista que la directiva quiere fichar a fin de olvidar precisamente la reciente salida de Ousmane Dembélé. Pero las dificultades financieras del club, sumados a los problemas con la masa salarial obligan a buscar salidas.

El diario Sport reveló que uno de los jugadores de los cuales habrá novedades para su salida en los próximos días es Clément Lenglet. Los 15 millones de euros que pidió Barcelona para dejarlo ir a Tottenham hicieron que el club inglés desista de su fichaje, pero hay otras alternativas.

Al Nassr, reciente campeón de la Copa de Campeones Árabe, aparece como opción para ser su próximo destino. El Barça lo ofreció anteriormente a clubes de Italia como Milan y Juventus, pero sin éxito. Por eso, Arabia Saudita se muestra como chance para que el francés pueda tener continuidad en otro club y se libere un contrato alto.

En tanto, la otra salida que quiere cerrar el club catalán es la de Sergiño Dest. Para Xavi Hernández no es opción en el lateral derecho. Por eso, se le busca club, aunque no hay ofertas o propuestas por él. Se lo ofreció a clubes de Italia, Inglaterra y de la MLS, pero no hubo novedades.

¿Una tercera salida por Neymar?

Las salidas de Lenglet y Dest serían el primer paso para lograr el acuerdo definitivo por Neymar y sumarlo a Barcelona. Pero no se descarta que pueda haber una tercera opción de salida, aunque es algo que Xavi no quiere para nada. Es que el apuntado, para ello, sería Ansu Fati.

¿Cuáles son los fichajes del Barcelona durante este mercado?

Barcelona, hasta el momento, confirmó los fichajes de Ilkay Gündogan (Manchester City), Íñigo Martínez (Athletic Club) y Oriol Romeu (Girona) durante este mercado de verano. Además, retornaron Ez Abde (Osasuna), Sergiño Dest (AC Milan), Clément Lenglet (Tottenham) de sus respectivos préstamos.

¿Qué jugadores se fueron del Barcelona esta temporada?

Los Culés, en tanto, se han desprendido de varias figuras importantes como Sergio Busquets y Jordi Alba (Inter Miami), y se suman a las salidas de Samuel Umtiti (Lille) y Álex Collado (Real Betis). En tanto, fue transferido Nico (Porto), mientras que Pablo Torre (Girona) y Chadi Riad (Real Betis) fueron prestados.

¿Cuándo se juega el próximo partido de Barcelona?

Barcelona terminó su pretemporada e inicia una nueva campaña de LaLiga de España donde defiende el título. Debuta este domingo 13 de agosto ante Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez.

La formación de Barcelona versus Getafe

Xavi Hernández pondría su mejor once disponible, aunque aguarda por las recuperaciones físicas de ciertos jugadores. De esta manera, la formación para enfrentar a Getafe en el debut de LaLiga tendría a Ter Stegen; Araújo, Koundé, Éric García, Balde; Oriol Romeu; Frenkie De Jong, Pedri, Gavi; Raphinha y Lewandowski.