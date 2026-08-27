Mientras Mbappé llegó a 100 goles generados en Real Madrid en solo 105 partidos, esto se demoró Cristiano Ronaldo en su paso por el club

El Real Madrid derrotó a la Real Sociedad por 4-1 en el regreso de José Mourinho al estadio Santiago Bernabéu. Todo ello en una jornada que era esperada desde hace 13 años por los fanáticos del conjunto merengue. Kylian Mbappé fue la figura del encuentro con un hat-trick que le llevó a generar ya 100 goles con la camiseta de los blancos. Todo esto en apenas 105 partidos disputados y para pelear de primera mano con los números de Cristiano Ronaldo en la capital española.

Concretamente, Mbappé ya ha participado de forma directa en 100 goles por el Real Madrid. Acumula hasta la fecha 88 gritos sagrados con la camiseta merengue y un total de 12 asistencias en 105 partidos oficiales. Se queda eso sí,a las puertas de un Cristiano Ronaldo que necesitó menos partidos para llegar a estos números, siendo los dos futbolistas de los últimos 50 años que menos choques oficiales necesitaron para alcanzar cifras similares.

Ronaldo alcanzó las 100 participaciones directas en goles con la camiseta del Real Madrid en apenas 86 partidos oficiales. Cuando llegó a su primer centenar de choques con el conjunto merengue, el máximo anotador en la historia del club ya tenía 125 goles generados entre 95 tantos y 30 pases de gol. Mourinho no quiere compararlos pero entiende que su actual delantero tiene todo a favor para hacer historia en el Bernabéu.

“Kylian tiene una grandísima calidad. No es solamente un jugador de meter goles o el típico atacante que espera el juego ofensivo del equipo para hacer gol. Y cuando viene atrás inicia, después hace una pared con Jude y está de cara al gol. Tiene mucha calidad y todos ellos la tienen”, palabras de un Mourinho elogioso con Mbappé, así como con el resto del equipo gracias a una segunda parte formidable desde lo colectivo.

CR7, el único que llegó antes a 100 goles generados en Real Madrid que Mbappé: GETTY

El Real Madrid empezó con pie derecho su andadura en la Liga española por el estadio Santiago Bernabéu. En este momento los merengues descansan pensando en el partido frente al Málaga del día domingo también en casa. Mbappé llega a su primer centenario de tantos aportados a la camiseta blanca con apenas dos temporadas completas encima.

Publicidad

Mourinho igualó su mejor arranque en el Real Madrid

Solamente en la temporada completada entre el verano del año 2011 y 2012 un Real Madrid dirigido por Mourinho acumulaba dos victorias en sus primeros dos partidos oficiales por el campeonato español. En los otros cursos dirigidos por el portugués la Casa Blanca sumó entre 1 y 4 puntos. Ilusión enorme en un estadio que esperaba por el regreso de quien es considerado un ícono por buena parte de la entidad.

“Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabéu. No es una cosa que me guste que coreen mi nombre. El equipo es lo más importante y sentir el apoyo es lo que para mí es más importante”, palabras de Mou alrededor de un regreso esperado por todos en el coliseo blanco. Málaga en casa el día domingo, próxima parada de los merengues en LaLiga.

Datos claves

Cristiano Ronaldo alcanzó las 100 contribuciones de gol en solo 86 partidos con el Real Madrid.

alcanzó las 100 contribuciones de gol en solo con el Real Madrid. Kylian Mbappé llegó a 101 contribuciones en 105 encuentros tras anotar un hat-trick.

llegó a en tras anotar un hat-trick. José Mourinho igualó su mejor inicio liguero con el Real Madrid al sumar dos victorias consecutivas.