La primera publicación de Mbappé luego de que Argentina perdiera la final del Mundial con España

Era uno de los favoritos para estar en la gran final del Mundial 2026, pero la tuvo que ver por TV. Kylian Mbappé no tardó en hacer una primera publicación luego de la derrota de la Selección Argentina con España en la final de la Copa del Mundo y la gran pregunta fue: ¿Causalidad o causalidad?

Algo tuvo que ver el resultado del partido… Mbappé terminó la participación en el Mundial 2026 con dos goles en la derrota de Francia 4-6 ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto. El delantero registró diez anotaciones en total y esto tendría que ver con su publicación.

Argentina perdió 1-0 la final del Mundial 2026 contra España con un gol de Ferran Torres al primer minuto de adición del segundo tiempo extra de la prórroga. La ‘Albiceleste’ jugaba con diez jugadores por la expulsión de Enzo Fernández. Las reacciones tras la derrota no se hicieron esperar y Kylian Mbappé diría presente, sobre todo porque Lionel Messi no anotó ante el seleccionado español.

Argentina perdió la final del Mundial 2026 y esto fue lo primero que publicó Mbappé

Messi y Kylian Mbappe en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Al ver que Messi no marcó en la derrota de Argentina contra España en la final del Mundial 2026 y, por lo tanto, ganó la ‘Bota de Oro’ al ser el máximo goleador de la competición, Mbappé no dudó en hacer una primera publicación en la que presumió este logró. Además, el delantero francés también celebró en su cuenta Instagram el hecho que fue goleador de la Copa del Mundo por segunda edición consecutiva y que le quitó al ’10’ argentino el récord de ser el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 22 goles.

Posts de Mbappé tras la final del Mundial 2026. (Foto: Instagram / @k.mbappe)

Publicidad

El primer mensaje de Messi tras la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno. Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos. También quiero felicitar a España por el campeonato“, fue el primer mensaje que publicó Messi tra la derrota de Argentina en la final del Mundial 2026.

Encuesta¿Cuántos goles anotó Kylian Mbappé en el Mundial 2026? ¿Cuántos goles anotó Kylian Mbappé en el Mundial 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave