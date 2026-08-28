¿Otro Europibe?: Carlos Díez, la joya del Real Madrid que puede jugar para la Selección Argentina

Su presente en la cantera del Real Madrid ha disparado el interés de diferentes equipos. Tiene nacionalidad Argentina y española.

Nico Paz no es el último argentino que ha jugado en estos años por las categorías menores del Real Madrid. El nombre de Carlos Diez se ha convertido en una pieza absolutamente trascendental de la cantera del conjunto merengue. Cuenta con nacionalidad argentina, mientras que la vigente campeona del mundo ya lo incluye en diferentes compromisos para asegurarse su presencia en La Roja del mañana.

Hablar de Carlos Diez supone comentar la figura de un centrocampista de élite. Hablamos del ya capitán del Juvenil A del Real Madrid. Nacido en el año 2007 en la capital española, cuenta con la doble nacionalidad. Su padre, argentino, es la clave para soñar con verle mañana defendiendo los intereses de la Albiceleste.

Muchos lo comparan con el actual centrocampista del Como de la primera división italiana. Llegó al Real Madrid en el año 2017 con apenas 10 años. Poco a poco fue avanzando en las categorías menores de una entidad absolutamente global y donde en la última temporada se dio el gusto de levantar tres títulos como capitán. España lo tiene en su radar al igual que Argentina y ha empezado a mover ficha de cara a asegurarse su futuro.

En el pasado mes de enero La Roja convocó a Carlos Diez para un amistoso frente a Italia en la categoría sub-19. Fue el primer guiño para intentar asegurarse su presencia en el combinado nacional y evitar nuevos casos como los que se dieron alrededor del futuro de Nico Paz. Si la AFA lo tiene en el radar, tendrá que mover ficha lo más pronto posible.

Carlos Díaz, capitán ya del Real Madrid Juvenil A: TW

El joven centrocampista viene de ganar los títulos de la UEFA Youth League, LaLiga y la Copa de Campeones. Esta última incluso a manos del FC Barcelona en un Clásico apasionante. Su buen manejo de los dos perfiles y su criterio para distribuir el balón le han convertido en titular de todas las categorías menores de la Casa Blanca del fútbol hasta la fecha. Más pronto que tarde se espera que incluso pueda dar el salto al Real Madrid Castilla de la Primera RFEF, tercera categoría de nivel profesional en el país.

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