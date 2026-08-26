Emotivo homenaje del Bernabéu a Cucurella y Oyarzabal tras ganas la Copa del Mundo

Continúan los homenajes para los diferentes campeones de la selección española durante la última edición de la Copa del Mundo. Hoy tocaba el turno a futbolistas que como Marc Cucurella o Mikel Oyarzabal, estaban convocados al encuentro entre el Real Madrid y la Real Sociedad en el Estadio Santiago Bernabéu. Por unos minutos el regreso de José Mourinho a la capital española no se llevó todas las cámaras.

La Casa Blanca había hecho oficial su deseo de realizarle un homenaje tanto al lateral izquierdo como al delantero centro de la selección de Luis De La Fuente durante el verano en Estados Unidos y México. Se realizó un pasillo con los dos equipos para homenajear a dos futbolistas absolutamente vitales en la consecución de la segunda estrella de los ibéricos. Todo el Santiago Bernabéu aplaude a jugadores que durante el verano llevaron nuevamente al país a la gloria internacional después de 16 largos años.

Los aplausos de las gradas del Coliseo Blanco se unieron a los de los dos cuerpos técnicos e igualmente de los 22 futbolistas titulares en una jornada donde José Mourinho era el principal aliciente en la previa del choque. Real Madrid y Real Sociedad se unen en una serie de homenajes en esta semana por España, donde ya hemos podido ver este tipo de manifestaciones de cariño a los campeones del mundo en estadios como los del Atlético de Madrid o incluso en Bilbao con el Athletic Club. Los reconocimientos se hacen en vida.

El caso de Cucurella es seguramente el más curioso. No solamente por tratarse de un futbolista que apenas tiene un partido disputado con el Real Madrid, sino por encima de todo por el hecho de que, durante la realización de la Copa del Mundo, todavía no había tenido ningún solo minuto oficial con la camiseta del equipo de la capital española. Recordemos que su fichaje se hizo en plena disputa del certamen para evitar que, por primera vez en la historia del gran torneo de la vida, la Casa Blanca no tuviese representantes de su combinado nacional.

El Bernabéu homenajea a su jugador Cucurella y también a Mikel. 🤍 pic.twitter.com/BpmCYO5lK3 — Paola Castillo (@PaoCasttillo) August 26, 2026

Mañana no le tocará el turno al Barcelona y al Camp Nou. Todo ello gracias al análisis general dentro de la junta directiva de Joan Laporta sobre si realizar dichos homenajes para los ocho campeones del mundo que tiene su plantel. Las dudas por una posible reacción negativa por parte de un público mayoritariamente catalanista en contra de la selección española es el epicentro del debate que se dio en la ciudad deportiva Johan Cruyff. El Bernabéu se rindió hoy ante 2 de los 26 vigentes campeones del mundo hasta el verano del año 2030.

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