¿Juega Kylian Mbappé en Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026?

El astro francés tendrá una tremenda oportunidad ante Inglaterra para quedarse con la Bota de Oro del Mundial 2026.

Kylian Mbappé vivirá un partido especial este sábado cuando Francia enfrente a Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026. Más allá de buscar el bronce mundialista en el último partido de Didier Deschamps al frente de ‘Les Bleus’, el delantero del Real Madrid saldrá como titular con la misión de quedarse con la Bota de Oro de la cita planetaria en un escenario con menos presión que el que enfrentará Lionel Messi en la final del domingo ante España.

El atacante francés comparte el liderato de la tabla de goleadores con Messi, ambos con ocho tantos, aunque el capitán argentino lo supera por registrar una asistencia más, criterio que actualmente lo mantiene en la cima. Por ello, Mbappé tendrá una oportunidad inmejorable para tomar ventaja antes del duelo por el título, donde el astro de la Albiceleste aún podría anotar.

Mbappé y Messi empatan con 8 conquistas en la tabla de goleadores del Mundial 2026 (Getty Images).

La historia también alimenta la ilusión del francés. En cuatro ediciones de la Copa del Mundo, el ganador de la Bota de Oro terminó definiendo el premio en el partido por el tercer lugar, un antecedente que convierte el choque frente a Inglaterra en una cita clave para las aspiraciones individuales de ‘Kiki’.

La formación probable de Francia será con Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. Con ese once, Deschamps buscará cerrar su ciclo con el tercer lugar y, de paso, darle a su máxima figura la posibilidad de conquistar la Bota de Oro del Mundial 2026.

A qué hora juegan Francia vs. Inglaterra

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 15:00 horas.

Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador y Panamá: 16:00 horas.

Bolivia, Chile, Estados Unidos (ET), República Dominicana y Venezuela: 17:00 horas.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 18:00 horas.

España: 23:00 horas.

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En síntesis…