Mbappé rompe el silencio tras el Mundial 2026 y manda un nuevo mensaje: “les debemos un final más hermoso…”

El capitán de Francia y máximo goleador de la historia de los mundiales mandó un nuevo mensaje.

Kylian Mbappé hizo historia en el Mundial 2026 después de ser nuevamente “Bota de Oro” y también alzarse como el máximo goleador de la historia de los torneos. El 10 francés ahora volvió a enviar un mensaje y abrió la herida de no poder ganar el título.

En sus cuentas oficiales, Mbappé mandó un mensaje en el que agradeció sobre todo a los aficionados y compañeros por lo que fue la copa del mundo. “No nos llevamos a casa un trofeo colectivo. Duele, y dolerá todavía un tiempo, no les voy a mentir al respecto. El título de máximo goleador lo acepto con orgullo, pero habría sido mucho mejor con la copa también. Quizás les debíamos un final más hermoso”, escribió el francés.

Mbappé también sabe que en los últimos encuentros la Selección de Francia no estuvo a la altura, pero reconoce el gran apoyo de los aficionados: “Se han quedado despiertos hasta tarde, a veces hasta altas horas de la noche dependiendo de los husos horarios, para vernos jugar al otro lado del mundo, se han reunido en sus casas, en los bares, en familia o con amigos, en toda Francia y en otros lugares”, comentó el jugador.

Francia viene de hacer 3 grandes Copas del Mundo y ahora también comenzará un nuevo ciclo con Zidane como nuevo DT. Los ‘Galos’ seguirán siendo candidatos para ganar el Mundial 2030 y también para pelear por un logro importante en la Euro 2028.

El mensaje de Mbappé en sus cuentas oficiales. (Captura de pantalla)

Por otro lado, el mensaje de Mbappé termina con un importante ofrecimiento a la hinchada, justamente pensando en los siguientes torneos: “Esta Copa del Mundo termina, pero la historia continúa. Habrá otros partidos, otras noches de verano o de invierno en las que nos volveremos a encontrar todos frente a este mismo juego, con las mismas ganas intactas. No hemos terminado de jugar juntos”, concluyó Mbappé.

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Los números de Mbappé en el Mundial 2026

En el Mundial 2026, Mbappé jugó un total de 8 partidos entre todas las competencias. Marcó 10 goles y fue el máximo goleador del torneo, también dando 4 asistencias y sumando en cancha poco más de 400 minutos.

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