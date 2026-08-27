Por segundo día consecutivo, Julian Alvarez no se entrena en Atlético de Madrid

Segunda jornada consecutiva el delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Alvarez, no se entrena con el grupo de Diego Pablo Simeone. Todo ello en medio de una trama donde el futbolista pretende unirse al Fútbol Club Barcelona y donde las posturas por parte de los colchoneros son absolutamente tajantes alrededor de este sueño de La Araña. Dentro de poco aparece el partido frente al Sevilla.

Según pudieron confirmar los compañeros de MARCA, el argentino no estará dispuesto para trabajar con el grupo en una nueva jornada de entrenamientos en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid. Todo ello a solamente dos días de que los colchoneros tengan que medirse con el Sevilla por una nueva jornada de LaLiga. Los motivos de la nueva ausencia no están ni mucho menos relacionados con su deseo de forzar una salida al Barcelona.

Según indican desde el medio de comunicación, Julián Alvarez aduce que se encuentra indispuesto para trabajar con el grupo. Es su segunda ausencia consecutiva de los entrenamientos del Atlético de Madrid y todo ello a poco más de 48 horas de que los colchoneros jueguen con el Sevilla como visitante.

La nueva baja de Julián Alvarez en un entrenamiento de los colchoneros llega después de una jornada caliente. Primero por las declaraciones de Joan Laporta como presidente del Barcelona abriendo la puerta a una nueva ronda de negociaciones con el Atlético de Madrid. A ello llegó una contundente respuesta por parte de los colchoneros asegurando que son víctimas de un trato absolutamente inaceptable por parte de los culés en cuanto al interés por los futbolistas se refiere.

Julián Alvarez de momento no se entrena con Atlético de Madrid: GETTY

Pronto Diego Pablo Simeone tendrá que sentarse en rueda de prensa para comentar qué ocurre con Julián Alvarez en una semana absolutamente vital de cara a su futuro. Recordemos que el mercado de fichajes cerrará en España dentro de algunas fechas y que el inicio del mes de septiembre supondrá el final en la ventana para transferir o comprar jugadores hasta el próximo mes de enero. Por lo pronto la araña no se entrena hoy en Majadahonda.

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¿A qué se debe la indisposición de Julián Alvarez para entrenarse?

En Barcelona y en Mundo Deportivo publican que ni mucho menos sus ausencias en el Atlético de Madrid corresponden a un deseo por protestar ante las medidas del club sobre su futuro. La información publicada en dicho portal señala que todo se trata de un tema físico y después de haber pasado malas noches en su domicilio en cuanto al descanso se refiere.

También indican que la baja de Julián Alvarez por lo menos en el primer entrenamiento con el Atlético de Madrid llegó después de un pacto con los servicios médicos del club. Veremos si el conjunto colchonero publica a lo largo de la presente jornada algún parte médico a solamente unas jornadas de que la Selección Argentina también pueda llamarle para la fecha FIFA del mes de septiembre y octubre.

Datos claves

Julián Alvarez sumó su segundo día consecutivo sin entrenar con el Atlético de Madrid .

sumó su segundo día consecutivo sin entrenar con el . El motivo reportado de la baja de Julián Alvarez responde a un malestar físico.

responde a un malestar físico. El Atlético de Madrid se enfrentará como visitante al Sevilla en 48 horas.