Los caminos de Neymar y Barcelona parecen estar destinados a unirse. Al menos eso es lo que sugieren las últimas especulaciones que han surgido en el mercado. Es que el periodista qatarí Mabkhout Al-Marri asegura que el brasileño fichará por el conjunto catalán en este mercado.

“Neymar fichará por Barcelona esta temporada“, dijo Al-Marri en un video publicado en su Instagram. Su información disparó todo tipo de especulaciones, ya que él fue el primero en asegurar que Lionel Messi ficharía por Inter Miami, algo que terminó sucediendo.

A su vez, los dichos del qatarí surgen pocos días después de que trascendió otra información vinculada con un posible regreso de Neymar a Barcelona. El diario Sport había trascendido la posibilidad de que el brasileño sea utilizado en las negociaciones por Ousmane Dembélé. Esto quedó descartado tras el acuerdo con el francés.

No obstante, evidentemente, puede existir una intención de Barcelona de fichar a Neymar. De todas maneras, el citado medio español y también Mundo Deportivo aseguran que Xavi no está interesado en tener al ex Santos en su plantilla. ¿Y del lado de Ney? Si bien está comprometido con PSG y hasta volvió a jugar recientemente, le interesa un regreso al conjunto culé.

Neymar y una particular foto con Pini Zahavi

En medio de esta información sugerida por el periodista qatarí, también trascendió una fotografía publicada por el padre de Neymar en donde se lo ve junto a su hijo y al famoso agente Pini Zahavi. Cabe recordar que este empresario fue el que produjo la llegada del brasileño a Barcelona, así como también su salida a PSG.

Por otra parte, Zahavi también mantiene una muy buena relación con el presidente de Barcelona, Joan Laporta. Ambos han negociado por varios jugadores, entre los que se destaca, por ejemplo, Robert Lewandowski, actual goleador culé. ¿Lo ayudará con el fichaje de Ney?