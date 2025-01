Que se intente llevar a un talento nacional al extranjero no debería sorprender, ni mucho menos. Pero que sea valorado desde su posición, como juega y lo que puede dar, en un mercado gigante como el brasileño, es para tomarlo en cuenta. De las figuras más consolidadas en las diversas convocatorias hechas antes por Ricardo Gareca y Juan Reynoso, hasta hace muy poco con Jorge Fossati. Parece ser, que desde el país más potente de la región, buscan el arte que tiene este futbolista nacido en nuestro país, y que realiza una carrera bastante correcta.

¿Qué futbolista de la Selección Peruana es buscado?

Uno de los líderes más fuertes en información sobre el mercado de pases, mencionó recientemente a Luis Abram. Proponiendo lo que sería en un futuro inmediato, la vida profesional del ex Vélez Sarsfield en Argentina, y Sporting Cristal en Perú: “Varios clubes brasileños han puesto sus ojos en el defensor peruano del Atlanta United. En caso de llegar alguna oferta concreta desde ese mercado, el futbolista está dispuesto a valorarla”. Todo esto lo soltó en su Twitter, volviéndose tendencia como normalmente lo realiza.

¿Cuánto vale actualmente Luis Abram?

Según podemos notar en el mercado internacional, por la información de Transfermarkt. El futbolista formado en Sporting Cristal, está tazado en 2 millones de euros, y con un salario importante en el Atlanta United F. C. de la MLS de los Estados Unidos. No será fácil para Alianza Lima, si de verdad desea hacerse con los servicios del ex Cruz Azul y Vélez Sarsfield, hace algunos años. Luis Abram a sus 28 años está en una vigencia total, podría no ver con buenos ojos regresar al fútbol peruano.

Luis Abram en la Selección Peruana. (Foto: Getty).

¿Qué liga le convendría más a Luis Abram?

Es una pregunta que todos nos haremos en este instante, porque buscaremos acomodar más el estilo de Luis Abram con el posible equipo que lo buscará pronto, como lo viene avisando, desde ya, el periodista argentino. El Brasileirao generalmente se considera que tiene una calidad de juego más alta, debido a la larga tradición futbolística en ese país pentacampeón mundial, la presencia de clubes históricos y la producción constante de talentos mundiales. Los equipos brasileños compiten regularmente en torneos internacionales como la Copa Libertadores con éxito.

Por otro lado. La MLS ha mejorado significativamente en los últimos años, atrayendo a estrellas internacionales y aumentando la competitividad. Sin embargo, hasta hace poco, no se comparaba directamente con las ligas más fuertes de Sudamérica o Europa en términos de calidad técnica general. Tiene ventajas en términos de infraestructura moderna, con muchos clubes teniendo estadios propios y buenas condiciones para los aficionados. La liga también se enfoca mucho en la experiencia del fanático. Aquí nos detenemos porque Luis Abram deberá analizar si se queda en los Estados Unidos o se mueve para Brasil si lo buscan pronto.