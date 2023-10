Marco Verratti es una de las grandes estrellas que salió de Paris Saint-Germain (PSG) en el último mercado de pases. El volante italiano se ha marchado al Al Arabi del fútbol qatarí y su relación con el DT, Luis Enrique ha sido tema de conversación en los últimos días. Ahora el futbolista ha revelado qué habló con el entrenador en su última reunión.

Paris Saint-Germain (PSG) vio partir a varios jugadores importantes en el último mercado de pases. Las principales figuras que se despidieron del equipo fueron Lionel Messi y Neymar, pero muchos hinchas lamentaron la partida de Marco Verratti. El italiano fue una de las banderas del club durante más de una década.

En las últimas horas hubo mucha polémica por lo que habrían sido sus cruces con Luis Enrique en los primeros días del ciclo del DT. Fue el diario Le Parisien el que reveló que el entrenador asturiano le había confesado que era del tipo de jugadores que “detestaba”. Ahora el futbolista concedió una entrevista al diario L’Equipe y aclaró su situación con el español.

¿Hay roce con el entrenador?

En su entrevista, el volante italiano no habló sobre las supuestas palabras de Luis Enrique que hicieron ruido en los últimos días. El futbolista reconoció que el DT le aclaró que no formaba parte del proyecto y este habría aceptado la decisión sin mayores inconvenientes.

Marco Verratti en el amistoso de PSG ante Cerezo Osaka (Getty)

“Soy una persona sincera, digo lo que pienso. Ellos hicieron lo mismo. Tuve una reunión con Luis Enrique al principio de la temporada y me dijo que yo no entraba en sus planes. Es un gran entrenador y está haciendo cosas buenas con el PSG. No lo vi como una decisión personal. Nunca he tenido enemigos en mi vida, prefiero que las cosas sean claras” fueron las palabras de Verratti tras su salida de París.

El jugador aclaró que no mantiene ningún tipo de rencor contra el nuevo DT del equipo francés. “Luis Enrique quería cambiar, yo llevaba muchos años aquí y quería algo nuevo. Creo que necesitaba otros jugadores. No tengo nada contra él, teníamos muy buena relación. Yo entrenaba todo lo que podía cada día, así que no puede decir nada malo de mí. A veces hay cambios y eso también es bueno“.

Marco Verratti mantiene su amor por PSG luego de 11 años en el equipo. “Veo todos los partidos. El que jugaron contra el OM fue magnífico, me sentí orgulloso de ellos. Ha habido muchos cambios y necesitan tiempo para entender todas las ideas del entrenador. Es un gran entrenador y puede hacer grandes cosas“.

Los números de Marco Verratti con PSG

Marco Verratti llegó a las filas de PSG en el año 2012 luego de conseguir el ascenso a Serie A con la camiseta de Pescara. En sus 11 temporadas, disputó 416 partidos con la camiseta del equipo francés, lo que le permite ser (junto con Marquinhos), el segundo jugador con más presencias por detrás de Jean-Marc Pilorget (435).

En el Parc des Princes, Verratti consiguió 9 títulos de la Ligue 1, 6 de la Copa de Francia, 6 de la Copa de la Liga de Francia y 9 de la Supercopa de Francia. La gran deuda del italiano junto con todo el club fue la Champions League, habiendo llegado a la final del año 2020.