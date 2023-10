El inicio de ciclo de Luis Enrique con Paris Saint-Germain (PSG) está siendo mucho más accidentado de lo esperado. Empiezan las dudas sobre las capacidades del entrenador y el presidente de un equipo campeón reconoció que entró en contacto para contratar al DT, pero ahora agradece que se haya marchado a la Ligue 1.

No está siendo un inicio de campaña positivo para PSG. El club ha dejado puntos en la Ligue 1 (terceros en la tabla) y en la Champions League (son segundos del Grupo F tras la derrota ante Borussia Dortmund). Muchos señalan directamente al entrenador, Luis Enrique por los resultados insatisfactorios.

En medio de toda la tensa situación, ha salido el presidente de Napoli, Aurelio De Laurentiis a revelar que estuvo en contacto con el DT español durante el parón de verano. El cineasta quería que el antiguo seleccionador de España tomara el lugar de Luciano Spalletti, luego de que este decidiera abandonar el club luego de conseguir el Scudetto.

Problemas entre Napoli y Rudi García

La declaración se dio en el contexto del mal momento que atraviesa Napoli en este inicio de temporada. El vigente campeón de Serie A solo ha ganado 4 de los 8 partidos disputados por liga, además de haber caído ante Real Madrid por la fase de grupos de la Champions League bajo las órdenes de Rudi García.

De Laurentiis reconoció su descontento con el nuevo entrenador en una conversación con Maurizio Molinari, director de La Repubblica. “La estoy pasando mal con Rudi García. Soy un emprendedor, tengo el deber de interesarme: entrenador y director deportivo están a mis servicios. Tomaré las decisiones cuando sea el momento, no me puede condicionar el ambiente. Hay que pensar, las prisas te hacen equivocar. En la vida no se puede tener todo enseguida, hay que trabajar y se verá. Cuando eliges a un entrenador que ya no conoce al fútbol italiano, igual al principio le cuesta. Habría pasado con cualquier otro“.

Luis Enrique estuvo en la órbita de Napoli

El presidente reconoció que tuvo contacto con Luis Enrique antes de contratar a García. “Durante el verano hablé con Thiago Motta, que no quiso aceptar el riesgo de tomar el sitio de un entrenador que hizo lo que hizo (Spalletti). Llamé a Luis Enrique y menos mal que ha ido a Francia, mira sus resultados… Tampoco me había convencido en las conversaciones que tuvimos durante tres días“.

Situación complicada en PSG

El inicio de ciclo de Luis Enrique en el Parc des Princes se está complicando incluso cuando el marcador acompaña al equipo. Fue tras la victoria del pasado domingo que el entrenador tuvo un cruce con el periodista Alexandre Ruiz. Este le preguntó por los detalles negativos del triunfo ante Rennes, lo que hizo enojar al DT.

Lo ocurrido no ha caído nada bien en un sector de la afición de PSG, por lo que DT empieza a ser apuntado por la hinchada y la prensa francesa. Cada vez hay más presión sobre el equipo parisino, que se ve obligado a recuperar el liderato de la Ligue 1 y clasificar a los octavos de final de la Champions League al corto plazo.