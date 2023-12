Siguen viendo la luz extractos de un fichaje que nunca llegó a darse pero que estuvo más cerca de ser una realidad de lo que parece. Tras desvelar como Lionel Messi pidió ayuda a Pep Guardiola para dejar Barcelona en verano del 2020 tras la debacle, el autor de las biografías del entrenador del Manchester City da más detallas de todas esas reuniones que ambas partes tuvieron para buscar el objetivo. El ex entrenador del conjunto culé se negó a todo por como quedaría su imagen en el Camp Nou.

Martí Perarnau y su nuevo libro donde Guardiola desvelan todo. Tras el 2-8 ante Bayern Múnich, Messi y Pep se vieron las caras en una de las residencias del DT en Cataluña. Seis horas estuvieron sentados hablando de un posible reencuentro, de como sería el proyecto. Lionel Andrés habría estallado contra Josep María Bartomeu y una directiva del Barcelona a la que calificó de manera contundente. No solo caer en la Champions League fue motivo para querer salir: “Hay engaños, malabares y parches de entrenadores (Quique Setién)”.

Barcelona se hizo eco de la reunión. En agosto del 2020 se empezaba a hablar de la marcha de un Messi que por medio de un Burofax pedía salir. El por entonces presidente llamó a clubes como Juventus, PSG, Manchester United y City para pedirles que no pujaran por La Pulga. Todo se daba en medio de charlas para dar vida a la Superliga que se veían eclipsadas por el Messi Gate. Guardiola, quien venía de caer en la Champions de la pandemia ante Lyon por 1-3, se lo pensaba.

El periodista Martí Perarnau confirma una vez más que Pep acabaría negándose. Sacar a Messi en ese contexto era un dardo para su futuro en una ciudad donde es ícono dentro y fuera del campo. Solo si Lionel se convertí en agente libre pujarían por un jugador enojado con la directiva a la que se le atribuye el presente del club. 12 meses más tarde, el argentino fichaba por PSG por cero euros. Lo más llamativo en esta nueva oleada de fragmentos desvelados pasa por las intenciones de Bartomeu.

Uno que no le habría negado a Messi en 2020 la posibilidad de salir, más solo a dos le interesaba a la directiva. Bartomeu pretendía ver a Lionel lejos de la élite y no como un rival de peso. Japón, Qatar o China, las opciones que se dieron a Lionel. La idea era que La Pulga exportase la marca del club en destinos donde leyendas como Xavi o Andrés Iniesta lo habían hecho en el pasado. Al final hubo paz…Hasta el final de una temporada 2020/2021 donde no hubo vuelta atrás.

Los Messi vs. Guardiola que llegaron después

La marcha del argentino y la suerte quiso que hemos protagonistas se enfrentasen meses después. Fue durante la fase de grupos de la Liga de Campeones 2021/2022. En el primer round victoria para PSG por 2-0 y con tanto de La Pulga. Guardiola se vengaría de Messi con un 2-1 semanas después.

Se busca fecha para el homenaje a Messi

Joan Laporta busca cerrar una brecha con el entorno Messi que quedó abierta desde agosto del 2021. Aquella negación de Barcelona a prolongar el contrato de su estrella derivó en una guerra mediática qué lentamente ha ido disminuyendo. 2024 o 2026, las fechas que se manejan para un posible partido homenaje a Lionel en la que siempre ha sido su casa. Inter Miami o la selección Argentina serán los rivales del conjunto culé.