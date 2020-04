Andrés Reyes, en exclusiva: sus ambiciones, qué lo motivó a llegar a Inter Miami y referentes en el fútbol

El fútbol debió adaptarse a la cuarentena por el Covid-19. Las grandes ligas del mundo han tenido que suspender su actividad y aún no se conoce cuándo volverán. La MLS es una de ellas. Mientras tanto, los jugadores de equipos como Inter Miami se entrenan en sus hogares para no perder el estado físico. Andrés Reyes, zaguero central colombiano que llegó al club a mediados de febrero de 2020, está afrontando su primera experiencia como futbolista en el exterior con tan sólo 20 años.

El joven, quien hasta hace poco vestía la camiseta de Atlético Nacional (Colombia), cuenta con mucha personalidad a la hora de ponerse la piel del elenco de Florida. Así lo demostró en su primer partido oficial, a pesar de que el equipo cayó 2-1 con DC United, el pasado 7 de marzo. Pero también le puso el pecho a las preguntas que Bolavip le hizo en una entrevista exclusiva.

Andrés Reyes, en su debut oficial con la piel de Inter Miami. Foto: Inter Miami

Luego de un día más de entrenamientos en su hogar, donde siguió atentamente las instrucciones de los preparadores físicos y del propio entrenador de Inter Miami, Reyes levantó el teléfono y no esquivó ni una consulta.



- ¿Cómo se está viviendo la situación allí con la cuarentena?

- El saber que uno ya no puede salir o estar en su rutina diaria cuesta mucho. Uno está acostumbrado, pero al pasar los días uno tiene que ir acostumbrándose y ver la forma en la que hay que sobreponerse a esto. Estamos con el grupo, nos mandamos trabajos de fuerza, intermitentes y diferentes tipos de trabajos para mantenernos en forma en el espacio que se pueda.



- ¿Cómo son los ejercicios que te mandaron los profesores para no perder la forma en casa?

- El seguimiento que nos hacen es así: nos dieron una unidad de GPS para ver los recorridos, distancias y kilómetros que hacemos en cada ejercicio que nos colocan. También trabajamos con un aplicación que está usando todo el mundo, la app 'Zoom', y hacemos ejercicios de fuerza. Nos vigilan para que nos mantengamos en forma.



- ¿Hay diálogo con el resto del plantel?

- Nos mantenemos al tanto, tenemos un grupo de Whatsapp, estamos pendientes. Dicen que se reanudará a mediados de mayo, pero esto está cambiando mucho. Estamos a la expectativa de lo que va a pasar en la liga. Por Zoom hacemos reuniones para compartir, vernos todos e intercambiar ideas. Así nos mantenemos pendientes entre todos.



¿Cuáles fueron tus primeras sensaciones con Inter Miami?

- Al llegar aquí fue algo muy lindo. Esperé con muchas ansias el debut que tuve contra DC United. Me sentí alegre y era lo que estaba esperando. Quería demostrar por qué vine acá y creo que en ese partido lo hice. Tuve mucha alegría porque es mi primera experiencia internacional, el proyecto que armaron acá es muy lindo y quiero hacer historia.



- ¿En qué hace hincapié Diego Alonso como entrenador y qué es lo que te ha pedido puntualmente que hagas?



- Es un buen estratega, sabe bien cómo plantear los partidos, es un buen profesor. A mí, como defensor central, desde atrás intentamos salir jugando si lo podemos hacer. Lo tenemos que hacer en el momento en que se pueda. Cuando no se puede, hay que intentar achicar el equipo y ser muy sólido. Eso es lo que más le gusta de los centrales.

Diego Alonso dirigiendo un entrenamiento de Inter Miami. Foto: Inter Miami Oficial.



- ¿A qué defensor central admiras?

-Me gusta mucho Sergio Ramos. Es una persona que me gusta en esa posición. Me gusta arriesgar. De los errores uno aprende. Si uno no toma esa iniciativa, uno nunca va a aprender. Si te equivocás, tenés otra oportunidad para hacerlo. Eso te va a hacer cada vez mejor jugador.

Sergio Ramos, estandarte de Real Madrid. Foto: Getty



- ¿Cómo fue la llegada de Pizarro y qué generó dentro del vestuario?

- Era un grupo nuevo y eso era complejo, pero para al pasar los días... el fútbol une a todos. Eso nos hizo entenderlo rápido, hacer un lazo de amistad rápido. Para mí fue complicado porque llegué un poco después, el grupo llevaba trabajando, pero encajé rápido en una semana. La llegada de Pizarro fue muy buena, todo el mundo lo acogió. Ahora todos somos una familia. Es muy bueno el ambiente que se siente cuando estamos juntos.



- ¿Quién fue el que te motivó a llegar a Inter Miami?

- No sé mucho, yo estuve en el Preolímpico con la Sub-23 de Colombia. Me comentaron sobre la posibilidad de venir acá, pero no quise hablar mucho del tema porque estaba enfocado en el Preolímpico. Mi empresario me comentó que estaba la posibilidad de salir. Una vez que terminó el torneo, me dijo de venir acá y así se dieron las cosas.



- Te fuiste de Atlético Nacional siendo muy joven, con 20 años, ¿seguís los partidos del equipo?

- Salí muy joven, pero quería una nueva experiencia. Es muy bueno para mi carrera. A Nacional lo aprecio mucho, mucho, mucho. Es u club que me ayudó a crecer, me formó y siempre estoy pendiente. Los partidos los sigo mucho en las páginas, hablo con mis compañeros todavía. Si en algún momento se da la posibilidad de volver, sería espectacular también.

Andrés Reyes se formó en Atlético Nacional, club que lo cedió a préstamo por un año y con opción de compra.



Los jugadores se ponen plazos muy cortos, pero muchos tienen el sueño de dar el salto a Europa. ¿Eso entra en tu cabeza?

- La verdad que sí. Cuando me hablaron de la posibilidad de venir acá lo tomé como una vitrina para mostrarme. Si es posible, por mí, quiero darlo todo porque en un año o año y medio, lo que Dios quiera y como se den las cosas, me gustaría salir para Europa. ¿A qué equipo? No sé, pero me gustaría ir ahí.



¿Alguna liga de Europa es de tu gusto?

- La Premier League.





