Al no viajar a Atlanta, Messi fue a ver a su hijo en la Academia de Inter Miami y se puso en modo DT

Lionel Messi no viajó junto a sus compañeros de Inter Miami para el partido ante Atlanta United. De esta manera, se perderá un nuevo partido de la franquicia de la Florida por la MLS este sábado. Por eso, aprovechó el día para acompañar a su hijo Thiago en uno de sus partidos con el equipo Sub-12 de la Academia del club. Estuvo también junto a sus otros dos hijos Mateo y Ciro.

Leo estuvo la última semana con la Selección Argentina donde jugó el partido ante Ecuador, mientras que vio el de Bolivia desde el banco de suplentes, aunque no estaba disponible para jugar. Regresó a Miami para ponerse a disposición de Gerardo Martino para el partido de Atlanta United, pero al final, decidieron de común acuerdo que descanse para estar a disposición para los próximos encuentros.

El riesgo de jugar tantos partidos de forma consecutiva han llevado a que Messi tome un descanso. No tiene ningún tipo de lesión, pero sí necesita tomarse unos días para volver de la mejor manera, pensando sobre todo, en la final de la U.S. Open Cup ante Houston Dynamo el próximo 27 de septiembre buscando su segundo título con Inter Miami.

Messi se volvió DT al ver a su hijo en el Sub 12 de Inter Miami

Sin acción de la MLS, Lionel Messi aprovechó el sábado para ver jugar a su hijo Thiago en el equipo sub 12 de Inter Miami en la Florida Academy League. Leo estuvo a un costado del campo de juego junto a sus otros hijos Mateo y Ciro en el Florida Blue Training Center, establecimiento en donde el astro argentino también entrena con el primer equipo.

Lo llamativo de esta presencia de Messi fueron las imágenes que circularon en redes sociales. Al rosarino se lo vio como si fuese un entrenador dando indicaciones cuando se levantó y estuvo siguiendo los movimientos de su hijo. Como buen argentino, estuvo con mate en mano, mientras apoyaba a Thiago en uno de sus primeros partidos jugando para el sub 12 de Inter Miami.

Cabe recordar que tanto Thiago como Mateo se unieron a la Academia de Inter Miami para jugar en sus categorías infantiles, al tiempo que su padre Lionel es la gran figura del primer equipo. Y con el día libre, Leo lo aprovechó para ver a su hijo y también al resto de sus compañeritos.

Messi no jugará ante Atlanta United

En las últimas horas del viernes se confirmó la noticia de que Lionel Messi no viajó junto al plantel de Inter Miami para el partido ante Atlanta United de este sábado. Gerardo Martino había anticipado la posibilidad de que el ex Barcelona y PSG no viaje y descanse para este encuentro. Esto se confirmó y por eso, Leo, verá el partido de sus compañeros por televisión.

Inter Miami enfrentará a Atlanta United sin Messi, pero con el regreso de los otros futbolistas que fueron convocados por sus selecciones: Josef Martínez (Venezuela), Benja Cremaschi (Estados Unidos) y Serhiy Kryvtsov (Ucrania).

¿Cuál fue el último partido de Messi con Inter Miami?

Lionel Messi no juega con Inter Miami desde el partido ante Los Angeles FC el pasado 3 de septiembre. El conjunto de Tata Martino ganó ese encuentro por 3-1, pero Leo no marcó gol, aunque sí dio dos asistencias.

¿Cómo le fue a Inter Miami sin Messi?

Messi se ausentó solamente en el último partido de Inter Miami ante Sporting Kansas City. Pero su influencia se sintió, ya que el equipo de Gerardo Martino ganó por 3-2 por los dos goles de Leonardo Campana y el restante de Facundo Farías.

¿Cuál será el próximo partido de Messi con Inter Miami?

Con su ausencia confirmada ante Atlanta United, Lionel Messi volverá a la actividad con Inter Miami el próximo miércoles 20 de septiembre para un nuevo partido de la MLS ante Toronto United en el DRV PNK Stadium.

La formación de Inter Miami versus Atlanta United

Para enfrentar a Atlanta United en un nuevo partido de Messi en MLS, Tata Martino recupera a todos los futbolistas que estuvieron con sus respectivas selecciones, incluido el caso de Leo. De esta manera, la alineación titular tendría a Callender; Yedlin, Aviles, Kryvtsov, Miller, Jordi Alba; Arroyo, Busquets, Cremaschi; Stefanelli y Farías.

Lionel Messi quedó fuera de la convocatoria y no viajó a Atlanta.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en once partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.

Mira todos los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en once partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí.

Y, le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí.

Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporadaMLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.