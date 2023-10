Desde España le abrieron las puertas a la especulación: “¿Podría llegar Messi cedido al Barça en enero?”, título el diario Sport y de inmediato se conocieron las posiciones tanto del Barcelona como de Inter Miami sobre el posible regreso de Leo al equipo español en condicion de préstamo. David Beckham y compañía ya habrían dado una respuesta.

¡A los hechos! Inter Miami va en búsqueda de un milagro deportivo para clasificar a los MLS Playoffs 2023 por medio de un partido de eliminación directa. Lionel Messi y compañía deben remontar una diferencia de cinco puntos con nueve por jugar para alcanzar a CF Montréal en la novena posición. Sin embargo, al equipo canadiense le quedan seis unidades por disputar. Se complican las cosas…

En el caso que Inter Miami no clasifique a los Playoffs, el último partido de Leo Messi a nivel de clubes sería vs. Charlote FC el 21 de octubre y volvería a tener acción hasta febrero de 2024 cuando inicie la nueva temporada de la MLS. Ahí apareció Barcelona como la solución perfecta para que el ’10’ argentino no pierda ritmo competitivo.

Inter Miami le responde al Barcelona por contemplar el regreso de Messi

El diario Sport, de España, publicó que FC Barcelona contempla el regreso de Messi en condición de préstamo en el caso que Inter Miami no clasifique a los MLS Playoffs 2023. El mismo medio consultó fuentes del equipo norteamericano sobre esta situación y se conoció cuál fue la respuesta de David Beckham y todo el club de la Florida.

A pesar de que Jorge Mas, otro de los dueños del equipo junto a Beckham, confesó el compromiso que tiene para que Lionel se despida de la afición del Barça, Sport sostuvo que las fuentes que consultó en Inter Miami le dijeron que “en ningún momento se ha tratado esa posibilidad” de un préstamo de Messi al Barcelona. Incluso, el diario español publicó que “no se ha contemplado ni hablado. No se ha tocado nada sobre una posible cesión” de Leo. La respuesta fue más que contundente.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de la goleada que sufrió por 4 a 1 contra Chicago Fire, el próximo partido de Inter Miami será vs. FC Cincinnati el sábado 7 de octubre a las 19:30 ET (20:30 ARG). Lionel Messi volvería a jugar en este encuentro tras perderse cuatro partidos consecutivos por una molestia en el músculo posterior de la pierna derecha.

Los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí. Leo Messi también le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí. Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporada MLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.