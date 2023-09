Beckham no perdona: Lo que le pasará a Messi si llega tarde a un entrenamiento de Inter Miami

Una vez más quedó demostrado que es falsa aquella narrativa que Lionel Messi iba de vacaciones a Estados Unidos para jugar en la MLS. En esta ocasión fue David Beckham y los directivos de Inter Miami los encargados de establecer qué pasará si Leo llega tarde a un entrenamiento.

Lejos de ser un jugador que pide privilegios, y bien merecido los tendría porque ha ganado todo en el fútbol, Messi dejó en claro que debe dar ejemplo a sus compañeros de Inter Miami y por eso reveló lo que el equipo de Beckham y los hermanos Mas le dejó en claro sino llega a tiempo a una práctica.

Mientras que el misterio sobre si Lionel Messi se había lesionado tras salir en el primer tiempo de Inter Miami vs. Toronto FC estaba por revelarse, se publicó la entrevista que Miguel Granados, de OLGA, le hizo al jugador argentino. Ahí se conoció cómo es un día en la vida del ahora ’10’ del equipo norteamericano.

Lo que le pasará a Messi si llega tarde a un entrenamiento de Inter Miami

Leo Messi le reveló al canal de YouTube, OLGA, que se despierta a las 7:00 A.M. para llevar a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, a la escuela. Luego, maneja hasta el entrenamiento de Inter Miami y en ese momento confesó qué le pasará a él y a sus demás compañeros si llegan tarde a una práctica. ¡David Beckham no perdona!

“¿Alguien te exige que seas puntual”, preguntó Miguel Granados y la respuesta de Messi fue contundente: “Exigen. En el club tenés que cumplir horario”. La contrapregunta del humorista argentino iba a ser a un más picante: “Pero… ¿Messi puede llegar a la hora que quiere?”. Leo respondió: “¡No! Hay multa, todo. No pasa por la multa sino por el hecho de quedar mal con el grupo“.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de la victoria 4 a 0 contra Toronto FC, el próximo partido de Inter Miami en la temporada MLS 2023 será el domingo 24 de septiembre vs. Orlando City a las 19:30 ET (20:30 ARG). Lionel Messi no jugará este partido según lo confirmó el entrenador Gerardo ‘El Tata’ Martino.

Los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí. Leo Messi también le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí. Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporada MLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.