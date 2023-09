Él mismo se lo confesó al humorista Migue Granados. No es de arriesgar mucho a la hora de elegir lo que se pone, pero cuando quiere darse un lujito, no duda en buscarlo y la mayoría de las veces lo compra por internet. Seguramente eso pasó con el nuevo reloj de 80 rubíes que usó Lionel Messi en Inter Miami.

La noticia fue dura y más de 20.000 hinchas se quedaron con ganas de verlo. Leo Messi no pudo jugar a la final de la US Open Cup 2023 entre Inter Miami y Houston Dynamo por una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha. Pero… El ‘10′ argentino siempre da de qué hablar.

Messi sufrió como un hincha más la derrota 1 a 2 contra Houston Dynamo y mientras que las cámaras de la transmisión de TV no paraban de enfocar sus reacciones, una cuenta de X (Twitter) se dio cuenta de la nueva joya que usó Leo como jugador de Inter Miami. ¡Un reloj con rubíes!

¿Cuánto cuesta el nuevo reloj con 80 rubíes que usó Messi en Inter Miami?

Lionel Messi viene de un tiempo para acá siendo más activo en redes sociales y como jugador de Inter Miami se animó a subir una foto viajando en clase ejecutiva con un reloj de oro rosa que no cuesta el elevado precio de su nueva adquisición.

“Versión joyería de un gran clásico de Patek Philippe, la referencia 5271/12P-010 se ilumina con 80 rubíes baguette (5,25 ct) engastados en el bisel, las asas de la pulsera y el cierre desplegable. El color intenso de las gemas se refleja en la esfera lacada en rojo degradé negro y en la pulsera de piel de aligátor negro brillante con pespuntes rojos en contraste”, es la descripción de la página oficial del nuevo reloj del ’10’ de Inter Miami. ¿Y cuánto cuesta? Hay que pedirlo por en cargo y según la cuenta de X Messi Xtra, la nueva joya de Leo Messi tiene un valor de $800.000 dólares. ¡Oh, oh!

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de perder la final de la US Open Cup 2023 por 1 a 2 contra Houston Dynamo, el próximo partido de Inter Miami será vs. New York City a las 19:30 ET (20:30 ARG) por la jornada MLS del sábado 30 de septiembre. Lionel Messi está en duda por una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha.

Los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí. Leo Messi también le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí. Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporada MLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.