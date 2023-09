Se le escapó de las manos el segundo título en la historia del equipo y lo peor de todo es que no contaron con su mejor soldado para la batalla final. Inter Miami perdió contra Houston Dynamo la final de la US Open Cup 2023 y ya se conoció lo primero que hizo Lionel Messi tras la dura derrota.

Los jugadores de Inter Miami empezaron a bajar del bus para entrar al estadio DRV PNK, pero Leo Messi no apareció. ¡Boom! Se confirmó la noticia bomba que el jugador argentino no iba a estar ni de suplente en la gran final de la US Open Cup.

Messi se sentó junto a Antonela Rocuzzo a ver el partido como un hincha más y de entrada empezó a sufrir. El ’10’ de Inter Miami no pudo contenerse y reaccionó al golazo que marcó Griffin Dorsey. Las cosas se le iban a complicar al equipo de David Beckham y compañía.

Lo primero que hizo Messi tras la derrota de Inter Miami en la final de US Open Cup

Manos a la cabeza y un… ¡Uh! Lionel Messi empezaba a sufrir porque Inter Miami se acercaba al descuento, pero no podía ser efectivo. Josef Martínez puso el 1 a 2 final contra Houston Dynamo en el segundo minuto de adición y la reacción de Leo estaba por llegar.

El árbitro del partido, Jon Freemon, decretó el pitazo final y cuando se decretó la derrota de Inter Miami en la final de la US Open Cup 2023, las cámaras de la transmisión fueron directo a Leo Messi. ¿Qué hizo? Luego de mirar lado a lado la cancha en búsqueda de explicaciones que no iban a llegar, se volteó, saludó a la distancia a unos hinchas y se retiró rumbo al vestuario. ¡Video!

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de perder la final de la US Open Cup 2023 por 1 a 2 contra Houston Dynamo, el próximo partido de Inter Miami será vs. New York City a las 19:30 ET (20:30 ARG) por la jornada MLS del sábado 30 de septiembre. Lionel Messi está en duda por una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha.

Los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí. Leo Messi también le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí. Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporada MLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.