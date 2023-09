Era una final que iba a contar con la presencia de Lionel Messi al menos desde el banco de suplentes y las figuras del deporte no podían dejar de estar presentes. Todo cambió de un momento a otro, Leo no estuvo disponible en Inter Miami vs. Houston Dynamo por el título de la US Open Cup 2023 y un jugador estrella le gritó los goles a tan solo unos metros.

¡Oh, oh! A los hechos. David Beckham anunció la presencia de Zinedine Zidane en Miami, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, también fue a la segunda final de Inter Miami, pero ninguno de ellos fue quien calentó el ambiente, y le gritó los dos goles de Houston Dynamo a Messi y compañía.

La cuenta oficial de la US Open Cup en X (Twitter) anunció la presencia del protagonista de esta historia, quien vestido con la camiseta naranja de Houston Dynamo empezó a calentar motores para lo que sería celebrar los dos goles que le quitaron el título a Inter Miami y Leo Messi.

El jugador estrella que le gritó los goles a Messi en el título que perdió Inter Miami

Griffin Dorsey abrió el marcador para Houston Dynamo con un golazo que hizo reaccionar hasta el mismísimo Lionel Messi. Luego, Amine Bassi marcó desde el punto de penal el 2 a 0 parcial y ambas celebraciones del jugador estrella que le gritó los goles a Leo y compañía empezaron a ser virales en 3, 2, 1…

James Harden, estrella de la NBA que ha sido elegido 10 veces como All-Star en 14 temporadas, se convirtio en uno de los dueños de Houston Dynamo desde el 18 de julio de 2019. ‘La Barba’ estuvo en la final de la US Open Cup 2023, y a pesar de que estaba a tan solo unos metros de Messi, no dudó en gritarle los dos goles al jugador argentino y a todo Inter Miami en el título que les quitaron tras vencerlos 2 a 1. ¡Videos!

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de perder la final de la US Open Cup 2023 por 1 a 2 contra Houston Dynamo, el próximo partido de Inter Miami será vs. New York City a las 19:30 ET (20:30 ARG) por la jornada MLS del sábado 30 de septiembre. Lionel Messi está en duda por una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en doce partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.