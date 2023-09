Como uno de los propietarios de Inter Miami, David Beckham sufrió durante la derrota de Inter Miami vs. Houston Dynamo en la final de la US Open Cup 2023 y como si algo más faltara… ¿Recibió malas noticias? Gerardo ‘El Tata’ Martino dijo cuándo Lionel Messi volverá a jugar.

La información antes del duelo decisivo por la Lamar Hunt US Open Cup era que Leo Messi iba a ser suplente en el partido del 27 de septiembre de 2023. Sin embargo, todo parece indicar que la fatiga muscular que tiene es más grave de lo pensado.

Inter Miami perdió 1 a 2 contra Houston Dynamo en la final de la US Open Cup 2023, no pudo ganar el premio monetario que estaba disputando y las dudas sobre las condiciones físicas de Lionel Messi siguen sin tener un parte médico que dé claridad. ‘El Tata’ Martino habló sobre el tema.

Martino dijo cuándo Messi volverá a jugar con Inter Miami

Luego de ver la impotencia de Messi tras no poder ayudar a sus compañeros, la pregunta del millón de dólares era cuándo Leo volverá a las canchas. Aunque el entrenador de Inter Miami no trajo malas noticias para David Beckham y compañía, siguió dejando más dudas que certezas.

“No era prudente que juegue, está claro. Ni siquiera para considerarlo algunos minutos porque corríamos riesgos y sí, él va a jugar antes de que termine la liga (21 de octubre). A partir de la previa del partido de hoy (27 de septiembre) iremos partido a partido definiendo la situación para ver en qué momento el departamento médico nos dice que él está en condiciones de jugar sin correr riesgo”, dijo Gerardo Martino sobre Lionel Messi.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de perder la final de la US Open Cup 2023 por 1 a 2 contra Houston Dynamo, el próximo partido de Inter Miami será vs. New York City a las 19:30 ET (20:30 ARG) por la jornada MLS del sábado 30 de septiembre. Lionel Messi está en duda por una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en doce partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.